赴陸旅遊團喊卡 中華兩岸旅行協會：傷害將使業者與執政者之信任難彌補

中華兩岸旅行協會八日發出聲明，痛斥交通部觀光署昨天緊急喊停台灣赴陸旅遊團，已傷害絕大部分旅遊業者生計，影響上百種行業的權益。聲明說，面對兩岸困難，執政者應以高明方式處理，且是在萬不得已情況下才做出犧牲人民基本權益的決定，否則傷害所帶來的遺憾及不滿，將會使業者與執政者之信任和傷痕難以彌補。

春節前夕，主管機關宣布暫停組團赴陸旅遊一事，本會基於創匯之目的及維護會員以旅遊同業之間本權益。特發此一聲明，

一、兩岸旅遊來往之旅客，在以往至多佔旅遊總量的1/3，對多數業者而言，是必不可少的市場。而於疫情起始，乃至後續的大選，暫緩已時隔四年之困境。原翹首期盼的基本權益，又於本次的事件裁決暫停，試問四年的進退無所，對業者已操作30年的赴大陸旅遊市場生計是莫大傷害。

二、兩岸旅遊的往來，不單僅是少數業者的權益，其涉及的航空交通、住宿、餐飲、保險、景點的維持。又其後續延伸之百工百業。程度之深，範圍之廣，是多少人賴以爲生之必要，豈是旅遊業者自身之事？

三、近期引發爭議的M503航線議題，乃是國際航空運輸協會所裁定。執政者若認為該議題有所爭議，應有合適之管道處理解決，不應以制裁我業者百姓之生計，或已限縮人民合法事業工作推展之權益作為籌碼，來表達不滿。

四。有多種同樣能達成目的之方法時，應選擇對人民權益損害最少者。旅遊業者能否回歸到市場自由機制去進行？進而本次暫緩措施的適合性必要性，是否能在外的業界多數掙扎及思考？

五、觀光旅遊沒有所謂對等原則。只有視己身的需要，對遊者的善意。兩岸雙向旅遊本來就是不同的市場，超之在我的部分有主動權；操之在人的，就是堆疊善意，等待回應。

六、台灣是民主自由的法治政府，遭受任何困難及阻礙的應對，執政者應以。高明的方式處理。並且是在萬不得已情況下，才會做出犧牲人民基本權益的決定，否則傷害及失望所帶來的遺憾及不滿，將會使業者與執政者彼此之信任，傷痕難以彌補。

據悉，七日下午，觀光署長周永暉於下午十四時二十五分，電話通知中華兩岸旅行協會理事長許晉睿，希望許多多包涵，「非常的對不起」。許當即表示，這對旅行業者太不公平，嚴重傷害台灣想去大陸旅遊的民眾權益，觀光主管機關一而再、再而三地傷害旅行業者，還失信於民，藉口兩岸關係懲罰自己的民眾和業者，完全無法理解。