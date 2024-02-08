陸駐聯代表挺聯合國秘書長：世界需要一個強有力的聯合國

據大陸駐聯合國使團官網7日消息，大陸駐聯合國大使張軍在聯合國秘書長古特雷斯主持的年度工作重點通報會上指出，世界需要一個強有力的聯合國，強調要在聯合國的旗幟下全力加強團結、宣導合作、摒棄對抗。「大國更要以身作則，發揮建設性作用，承擔起應盡的責任」。

張軍提到，進入新的一年，面對重重挑戰，世果需要一個強有力的聯合國。大陸呼籲各方攜手合作、共渡難關，全力支持聯合國在國際事務中發揮核心和引領作用。

張軍強調，無論國際形勢如何交化，聯合國憲章的核心價值沒有改變。他提到，必須堅持憲章宗旨和原則是唯一尺規，反對一切雙重標準。「要堅守公平正義，讓巴勒斯坦人民和其他正在遭受苦難的人民看到和平的希望」。

同時，也呼籲要在聯合國的旗幟下全力加強團結、宣導合作、摒棄對抗。「大國更要以身作則，發揮建設性作用，承擔起應盡的責任」。

張軍還提出，全球治理體系和聯合國改革必須反映當前國際政治現實，順應全球南方崛起的大勢，「糾正發展中國家遭受的歷史不公，推動國際秩序向更加公平、公正、合理的方向發展」。

另據聯合國新聞網消息，聯合國駐北京協調員常啟德（Siddharth Chatterjee）近日發表視訊新春致詞，他提到，「龍象徵著活力、智慧、守護、吉運。正是我們應對當今全球挑戰所需要的特質」。聯合國此前已宣布，今年起農曆新年將正式成為聯合國假期。