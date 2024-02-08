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陸1月CPI年減幅度0.8% 官方：受春節錯月影響

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸官方指出，2024年1月的CPI年減0.8%。圖為大陸民眾購買生鮮蔬果。（新華社）
大陸官方指出，2024年1月的CPI年減0.8%。圖為大陸民眾購買生鮮蔬果。（新華社）

大陸官方最新的統計顯示，2024年1月CPI（大陸稱為居民消費價格指數）年減0.8%，繼續呈現下滑態勢，官方強調，這是受到上年春節錯月高基數影響，同時，1月的居民消費價格環比上漲0.3%，已連續兩個月上漲。

大陸國家統計局8日上午發布數據，提到1月受上年同期春節錯月高基數影響，居民消費價格同比下降0.8%。其中，城市下降0.8%，農村下降0.8%；食品價格下降5.9%，非食品價格上漲0.4%；消費品價格下降1.7%，服務價格上漲0.5%。

官方指出，在「1月份-0.8%的CPI同比變動中」，翹尾影響（指上年價格漲跌對本年同比價格指數的滯後與延伸影響）約為-1.1%；今年價格變動的新影響約為0.3%。

同時，1月食品煙酒類價格同比下降3.6%，影響CPI下降約1.04%。食品中，受上年同期對比基數較高影響，鮮菜價格下降12.7%，影響CPI下降約0.32%；畜肉類價格下降11.6%，影響CPI下降約0.39%，其中豬肉價格下降17.3%，影響CPI下降約0.25%；鮮果價格下降9.1%，影響CPI下降約0.21%；蛋類價格下降6.4%，影響CPI下降約0.05%；水產品價格下降3.4%，影響CPI下降約0.07%。

至於其他七大類價格，則同比呈六漲一降。其中，其他用品及服務、衣著價格分別上漲2.9%和1.6%，教育文化娛樂、醫療保健價格均上漲1.3%，生活用品及服務、居住價格分別上漲1.0%和0.3%；交通通信價格下降2.4%。

公開資料顯示，大陸CPI漲跌同比跌至負值，已經連續第四個月了，從2023年9月CPI同比增長為0.0之後，10月到今年1月分別同比是下降0.2%、0.5%、0.3%、0.8%。外界也擔憂大陸是否有通縮的趨勢。

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