習近平要求唱響中國經濟光明論

中共總書記習近平七日向中共黨外人士致以新春祝福，要求大陸「全國工商聯」要「共同唱響中國經濟光明論」；他也與其他領導人分別看望中共黨內「老同志」，不過大陸前國務委員兼防長魏鳳和卻不在看望之列，星島日報認為這證實魏鳳和「出事」。

據新華社消息，習近平七日下午在人民大會堂，代表中共中央，向各民主黨派中央、全國工商聯負責人和無黨派人士代表致新春祝福，中共政治局常委王滬寧、蔡奇、丁薛祥出席，中國民主建國會（民建）中央主席郝明金民代表黨外人士致辭。

習近平指出，去年「很不平凡」，他歷數一年來施政成果，強調這些成績的取得，是中共堅強領導的結果，也是包括各民主黨派、工商聯和無黨派人士在內的全社會各方面頑強拚搏、共同奮鬥的結果，他「向大家表示衷心感謝」。

他強調，今年是中共建政七十五周年，是實現「十四五」規畫目標任務的關鍵一年，「要堅持穩中求進工作總基調，貫徹穩中求進、以進促穩、先立後破的要求，繼續鞏固和增強經濟回升向好態勢，持續推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長，扎實穩健推進中國式現代化」。

習近平並提出三點希望，一是「堅持好、發展好、完善好中國新型政黨制度」；二是要圍繞中共二十大提出的重大戰略任務和中央經濟工作會議部署繼續深入調研，更有針對性地建言獻策，他並特別提出，全國工商聯要引導民營經濟人士堅定發展信心，共同唱響中國經濟光明論。三是築牢堅持中國共產黨領導的思想政治基礎。

此外，新華社還提到，春節前夕，習近平等黨和國家領導人分別看望「老同志」，包含胡錦濤、朱鎔基、李瑞環等人，共有一百卅多位。