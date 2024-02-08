廣西提升空運 促進往來東協

廣西民航產業發展有限公司6日介紹，春運啟幕以來，南寧吳圩國際機場（南寧機場）積極加密國際貨運航班班次。1月26日至2月5日，通過南寧機場口岸往返東協國家的國際貨運航班累計達79班次，占南寧機場國際貨運航班的59.8%。

中新社報導，1月以來，特別是1月26日春運開啟後，南寧機場航空貨運需求量日漸旺盛，榴蓮、山竹、蓮霧、柚子等東協水果通過南寧空中管道不斷進入中國大陸市場。同時，大陸的跨境電商貨物、電子產品、服裝及輔料等飛往東協國家。

據統計，今年1月，南寧機場完成國際貨郵吞吐量1.02萬噸，同比增幅67.31%。其中，1月28日，南寧機場單日國際貨郵吞吐量完成483.75噸，創歷史新高。

為保證南寧航空貨運航班高效平穩運行，廣西民航產業發展有限公司加強與南寧吳圩機場海關等相關部門聯動，做好運輸鏈條上的銜接保障。

隨著廣西與東協交流往來日益密切，市場對航空貨運需求量不斷增大。目前，南寧機場累計開通國際貨運航線17條，通往泰國、菲律賓、馬來西亞等10個東協及南亞國家。2023年，南寧機場國際貨郵吞吐量達8.73萬噸，往返東協的貨量占58.7%。

當前，廣西正加快推進南寧國際航空貨運樞紐建設，逐步拓寬面向東協的貨運空中通道，為廣西與東協國家的經貿合作提供便利和支撐。去年，南寧機場空側轉運中心、南寧臨空冷鏈醫藥物流保障基地等項目竣工，南寧機場年貨郵保障能力提升至47萬噸，南寧零公里空港產業園項目加快推進。

預計大陸「十四五」末，南寧國際航空貨運樞紐系列項目建成，南寧機場年貨郵保障能力將提升至95萬噸。