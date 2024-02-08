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廣東家電 熱銷一帶一路國家

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

廣東傳統優勢產業——家用電器（家電）產業2023年出口表現亮眼。

中新社報導，據大陸海關總署廣東分署6日發布的統計數據，去年廣東家電出口3061.9億元（人民幣，下同），同比（下同）增長8%，展現出較強的活力。其中，對共建一帶一路國家出口快速增長。 　　

據瞭解，家電一直以來是廣東主要出口商品之一。2023年，廣東家電出口占廣東出口總值的5.6%。廣東家電主要出口市場為美歐，數據顯示，2023年，廣東對美國出口家電725.6億元，增長2.6%，占比為23.7%，為廣東第一大家電出口市場；對歐盟出口543.9億元，增長8.2%，占比為17.8%；對東協出口260.9億元，增長10.8%，占比8.5%。

同期，廣東家電對共建一帶一路國家出口1212.5億元，快速增長13.6%，占比提升1.9個百分點至39.6%。

其中，廣東出口的電視機是最受歡迎的商品。數據顯示，去年，廣東出口電視機660.5億元，增長15.9%，為廣東第一大家電出口商品。同期，出口空調、電扇和冰箱分別為326.4億元、227.5億元和214.2億元，分別增長6.4%、3.3%、15.5%。

在出口家電的企業中，民營企業出口家電1593.3億元，增長13.7%，占52%，是廣東家電出口的主導力量。

一帶一路 冰箱 廣東

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