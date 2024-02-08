陸籲滿足房地產白名單 融資需求

大陸國家金融監管總局6日召開專題會議，進一步部署落實城市房地產融資協調機制相關工作。會議提出，對房地產「白名單」項目的合理融資需求「應滿盡滿」。

中新社報導，會議強調，要進一步提高對建立城市房地產融資協調機制重大意義的認識。近期，相關工作取得積極進展，多數城市已建立城市房地產融資協調機制，提出了房地產項目「白名單」並推送給商業銀行，商業銀行積極響應，有效對接項目名單，已提供一批新增融資和貸款展期，滿足不同房地產項目合理融資需求。

會議要求，各監管局要成立工作專班，主動加強與地方政府和住建部門協同配合，積極參與協調機制各項工作，及時掌握轄內各城市協調機制運行情況。指導督促轄內銀行完善制度流程，盡力滿足合理融資需求。各監管局要按照協調機制要求，總結良好經驗與做法，加大複製推廣力度。對存在的問題與堵點，要及時報告，通過協調機制認真研究、切實解決，助力轄內房地產市場平穩健康發展。

會議要求，各商業銀行要主動對接協調機制，對推送的房地產項目名單要及時開展評審，加快授信審批，對合理融資需求做到「應滿盡滿」。各商業銀行內部要建立專門工作機制，優化貸款審批流程，細化盡職免責規定，指導督促各分支機構加強對轄區房地產項目的調研，全面掌握情況。對於需要協調解決的事項，應及時向協調機制報告並推動解決。