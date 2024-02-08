上海自貿區 接軌國際貿易準則

根據上海市政府新聞辦舉行的記者會消息，《上海市落實全面對接國際高標準經貿規則推進中國（上海）自由貿易試驗區高水平制度型開放總體方案的實施方案》近日發布。實施方案提出117項措施，在不斷優化「邊境」措施，加大商品和要素流動開放力度的同時，主動對接「邊境後」規則，穩步深化制度型開放。

新華社報導，實施方案提出，用3年時間，率先在上海自貿試驗區規畫範圍內構建與國際高標準經貿規則相銜接的制度體系和監管模式，貿易投資便利化水平達到國際一流水平，數位經濟規則與國際通行做法相銜接，具備與開放型經濟相適應的開放監管能力和風險防控能力，提高參與國際規則構建的整體能力，在重點領域形成參與國際合作與競爭的新動能、新優勢。

加快服務貿易擴大開放是實施方案的重要內容。在金融領域，實施方案提出便利電子支付服務提供、支持境外電子支付機構持牌經營等措施，助力經營主體提升統籌配置境內外資金的能力，推動上海金融市場和產品面向國際的服務水平再上新台階。

中國人民銀行（大陸央行）上海總部跨境人民幣業務部主任施琍婭說，將與有關部門一起推動深化金融科技國際合作，便利金融機構開展跨境資產管理，為境外設立的基金產品提供境內投資管理、估值核算等服務，支持境外投資者擴大人民幣資產配置，共享人民幣市場開放與發展機遇。

聚焦提升貨物貿易自由化便利化水平，實施方案提出保稅維修貨物允許轉為內銷、進口葡萄酒和蒸餾酒可免於標示商標或商品名的中文譯文等訊息、進口醫療器械可在銷售或供應前在海關特殊監管區域內粘貼中文標簽等措施。實施方案還提出，健全海關監管執法措施，擴大預裁定申請主體範圍，著力打造市場化、法治化、國際化的一流口岸營商環境。

率先實施高標準數位貿易規則，這成為實施方案的一大亮點。實施方案在規範和促進數據跨境流動、促進數位技術應用、促進數據開放共享等方面提出一系列舉措。如在數據跨境流動方面提出率先制定重要數據目錄、探索建立合法安全便利的數據跨境流動機制、在臨港新片區建立數據跨境服務中心等措施。

臨港新片區管委會專職副主任趙義懷表示，臨港新片區將按照「從企業到行業、從案例到清單、從正面到負面」的原則，率先圍繞智能網聯汽車、金融理財、高端航運等重點領域，開展一般數據清單和重要數據目錄的編制工作，今年3月有望發布第一批清單。