阿里巴巴集團昨（7）日發布2024財年第3季（2023年10~12月）業績，並宣布董事會已批准將股份回購計畫增加250億美元，這意味著總回購規模已經增至650億美元。

財報顯示，阿里巴巴集團上季營收人民幣2,603億元，年增5％；歸屬於普通股股東淨利人民幣144億元，年減69％。淨利下降主要由於高鑫零售的無形資產減值和優酷的商譽減值所致。

阿里財報顯示，累計2024財年前三季（2023年4~12月）歸屬普通股股東淨利達人民幣766億元，年增56％，每股基本純益為人民幣3.76元。

阿里巴巴持續以多種舉措提升股東回報，已連續多年開展回購，此次再宣布擴大回購250億美元，總規模已經增至650億美元。2019年5月，阿里巴巴宣布將回購60億美元的股票。2020年12月，阿里將回購計畫總額增加至100億美元。2021年8月，再提升至150億美元。2022年3月，宣布繼續擴大回購，規模擴大至250億美元。2022年11月另外增加150億美元，將回購總規模擴大至400億美元。