聽新聞
test
0:00 / 0:00

阿里加碼買庫藏股

經濟日報／ 記者葉文義／綜合報導

阿里巴巴集團昨（7）日發布2024財年第3季（2023年10~12月）業績，並宣布董事會已批准將股份回購計畫增加250億美元，這意味著總回購規模已經增至650億美元。

財報顯示，阿里巴巴集團上季營收人民幣2,603億元，年增5％；歸屬於普通股股東淨利人民幣144億元，年減69％。淨利下降主要由於高鑫零售的無形資產減值和優酷的商譽減值所致。

阿里財報顯示，累計2024財年前三季（2023年4~12月）歸屬普通股股東淨利達人民幣766億元，年增56％，每股基本純益為人民幣3.76元。

阿里巴巴持續以多種舉措提升股東回報，已連續多年開展回購，此次再宣布擴大回購250億美元，總規模已經增至650億美元。2019年5月，阿里巴巴宣布將回購60億美元的股票。2020年12月，阿里將回購計畫總額增加至100億美元。2021年8月，再提升至150億美元。2022年3月，宣布繼續擴大回購，規模擴大至250億美元。2022年11月另外增加150億美元，將回購總規模擴大至400億美元。

人民幣 業績 阿里巴巴集團

延伸閱讀

中石油、阿里等14中企被列俄戰爭贊助商 中要求烏克蘭刪除

不僅沒賣 馬雲、蔡崇信大幅增持阿里巴巴股票

以最小代價獲取最大效益 專家一致認同這項運動助減重最顯著

阿里山花季暖場秀 梅山鄉河津櫻「櫻王」、「櫻后」綻放爭豔

相關新聞

股災後 吳清接掌中證監 易會滿免職

大陸股市近期跌宕起伏，導致投資人信心潰散，中共中央則於昨日晚間突然宣布撤換中國證監會主席，免去易會滿職務，改由上海政法委...

習近平要求唱響中國經濟光明論

中共總書記習近平七日向中共黨外人士致以新春祝福，要求大陸「全國工商聯」要「共同唱響中國經濟光明論」；他也與其他領導人分別...

上海自貿區 接軌國際貿易準則

根據上海市政府新聞辦舉行的記者會消息，《上海市落實全面對接國際高標準經貿規則推進中國（上海）自由貿易試驗區高水平制度型開...

海南離島免稅店 春節買氣旺

進入2月，隨著入島遊客增多，海南離島免稅店推出內容豐富的促銷活動，春節免稅消費已提前升溫。

微信、淘寶、拼多多遭美列入惡名市場名單 陸商務部表反對

美國貿易代表署（USTR）1月底公布2023年惡名市場（Notorious Markets）名單，選列39個網路市場與3...

阿里加碼買庫藏股

阿里巴巴集團昨（7）日發布2024財年第3季（2023年10~12月）業績，並宣布董事會已批准將股份回購計畫增加250億...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。