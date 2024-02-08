聽新聞
test
0:00 / 0:00

上證指數收復2,800關

經濟日報／ 記者林茂仁／綜合報導

陸股春節前倒數第二個交易日繼續大幅反彈，上證指數收復2,800點，上漲1.44%，滬深兩市成交量一舉突破人民幣1兆元大關來到1兆219億元（約新台幣4.5兆元），時隔兩個月重回1兆元。

A股三大指數連續兩天大漲，滬指重回2,800點上方， 收在2,829點，上漲1.44%，深成指漲2.93%，收8,708點。據彭博報導，知情人士表示，陸金融監管機構將向國家主席習近平匯報資本市場情況。報導並指，這凸顯北京給股市止血的緊迫感。

被視為領漲指標的A股股王貴州茅台一舉站上人民幣1,700元大關來到1,710元，大漲2%，茅台已連三天都是每天上漲超過2%，不僅領先大盤一天反彈走高，也因為是各大指數型ETF的重要成份股，成為國家隊買進ETF的主要受惠股。

官方護盤標的除了ETF外，仍以大型股或中字輩的權值股為主，並帶動滬深兩市成交額大幅攀高。

受到指數連續兩天反彈走高以及中央匯金公司將持續加大增持力度的利多刺激，指數型ETF表現活躍，繼續受資金追捧，昨天四檔滬深300ETF顯著放量上漲，合計成交金額達到人民幣382億元，較前天大增人民幣252億元。至於港股則是衝高回落，香港恒生指數昨天下跌0.34%，收在16,081點，主要原因是半導體類股大跌，尤其在香港掛牌的大陸前兩大晶圓代工廠公布去年第4季財報表現不佳。

ETF 人民幣 指數

延伸閱讀

台灣榜上有名、德國是最大市場！Škoda撥雲見日2023年銷量大漲18.5%突破86萬輛

2024全球經濟完整透視

純電四環銷量大躍進！2023年Audi銷售創下六年來新高

油電車熱銷！Toyota上調全年獲利展望 股價大漲4.8%

相關新聞

股災後 吳清接掌中證監 易會滿免職

大陸股市近期跌宕起伏，導致投資人信心潰散，中共中央則於昨日晚間突然宣布撤換中國證監會主席，免去易會滿職務，改由上海政法委...

習近平要求唱響中國經濟光明論

中共總書記習近平七日向中共黨外人士致以新春祝福，要求大陸「全國工商聯」要「共同唱響中國經濟光明論」；他也與其他領導人分別...

上海自貿區 接軌國際貿易準則

根據上海市政府新聞辦舉行的記者會消息，《上海市落實全面對接國際高標準經貿規則推進中國（上海）自由貿易試驗區高水平制度型開...

海南離島免稅店 春節買氣旺

進入2月，隨著入島遊客增多，海南離島免稅店推出內容豐富的促銷活動，春節免稅消費已提前升溫。

微信、淘寶、拼多多遭美列入惡名市場名單 陸商務部表反對

美國貿易代表署（USTR）1月底公布2023年惡名市場（Notorious Markets）名單，選列39個網路市場與3...

阿里加碼買庫藏股

阿里巴巴集團昨（7）日發布2024財年第3季（2023年10~12月）業績，並宣布董事會已批准將股份回購計畫增加250億...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。