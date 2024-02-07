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中國人民銀行2024年又買黃金 已連買15個月

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
中國人民銀行2024年又買黃金。（取自中國金幣公司官網）
中國人民銀行2024年又買黃金。（取自中國金幣公司官網）

中國人民銀行7日公布持有黃金的狀況顯示，人行2024年一開年就開始買黃金，2024年1月黃金儲備為7,219萬盎司，較去年12月的7,187萬盎司增加32萬盎司，人行已連續15個月增持黃金，顯示人行持續買進黃金的動作根本停不下來。

世界黃金協會2024年1月公布的資料顯示，截至2023年11月底，美國黃金儲備已達8,133.5噸，德國黃金儲備為3,352.6噸。中國黃金儲備2,226.4噸排第七，且在大陸官方儲備中的占比為4.3%，而美國、德國、義大利、法國同期黃金儲備占比均超65%。

去年全球央行掀起強勁的購金熱潮，根據世界黃金協會此前資料，去年第3季全球央行淨購黃金量創有史以來第三高，全球央行去年全年購金需求或超過750噸，遠高於前十年央行淨買入的平均水平。

對於人行及全球央行增持黃金的原因，世界黃金協會研究負責人Juan Carlos Artigas表示，央行配置黃金主要考慮到安全性、流動性和回報。黃金被央行視為安全資產和保值資產，相對於其他資產如國債，黃金在面對信貸風險時表現更為穩定；黃金具有較強的流動性，央行可以迅速進入市場，而不會扭曲價格；此外，黃金的年化複合收益率在過去幾十年中為7%左右，提供了相對可觀的回報。

根據世界黃金協會的資料，2023年央行過旺的需求使黃金表現上升10%或更多。該組織預計，2024年央行的黃金購買量即使不會達到與前兩年相同的高水準，也仍將超出預期，超過450~500噸黃金的購買量將為金價提供額外的助力。

展望未來，世界黃金協會表示，超過七成受訪央行預計，未來12個月內全球黃金儲備將增加。央行購入黃金繼續對金價提供支撐，高盛將未來3個月、6個月和12個月的金價目標上調至每盎司2,065美元、2,125美元和2,175美元。

資產 金價

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