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支持新能源汽車貿易 大陸9部門：加快建設「貿易強國」

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
圖為比亞迪電動車等待開上船，運送到國外。（取材自觀察者網）
圖為比亞迪電動車等待開上船，運送到國外。（取材自觀察者網）

大力發展新能源汽車產業，大陸商務部等9單位7日發布「意見」，表示新能源汽車貿易合作有助於推動汽車產業轉型升級，對外貿穩規模優結構具有重要支撐作用，並要求積極參與國際經貿規則制定，服務加快建設「貿易強國」。

大陸商務部官網發布，「關於支持新能源汽車貿易合作健康發展的意見」（簡稱「意見」）由商務部、國家發改委、工信部、財政部、交通運輸部、中國人民銀行（大陸央行）、海關總署、市場監管總局、金融監管總局等9單位發布。

「意見」內文分6部分、18項。在「鼓勵海外研發合作」部分，鼓勵新能源汽車及其供應鏈企業高效利用全球創新資源，依法依規在海外設立研發中心，積極與國外研究機構、產業集群等建立戰略合作關係，融入全球新能源汽車創新網路。

「意見」要求「因地制宜加強與海外相關企業合作」。引導新能源汽車及其供應鏈企業發揮自身優勢，在相關國家進行技術合作，構建各方共建共享的產業鏈供應鏈體系。根據市場規模、貿易潛力、消費結構、產業互補、國別風險等因素，指導新能源汽車及其供應鏈企業優化國際合作。

有關「優化運輸管理」。「意見」要求，優化新能源汽車及動力電池等出口相關環節程序，壓縮辦理時間，提高辦理效率。積極參與國際海事組織關於新能源汽車及動力電池運輸的國際標準規則制定。定期對相關企業開展培訓，提升申報效率。

另關於「加強運輸保障與服務」。「意見」要求引導航運企業「合理提升滾裝運輸船隊規模」，鼓勵充分利用「集裝箱」、「紙漿船」等創新靈活的運輸方式。鼓勵航運企業、新能源汽車企業共同整合在海外市場的倉儲、物流資源，加強相關設施共享，多措並舉緩解出口車輛在「最後一公里」滯壓問題。

「意見」並要求「便利人民幣跨境結算」。鼓勵銀行機構擴大跨境人民幣結算規模，支持新能源汽車企業及相關企業納入更高水準貿易投資便利化試點，簡化業務辦理流程。

充分發揮多雙邊機制作用。用好世貿組織技術性貿易壁壘委員會等平台及審議監督機制，為新能源汽車、動力電池等產品創造公開、透明、可預期國際貿易環境，切實維護相關產業全球供應鏈穩定暢通運轉。

人民幣 大陸商務部

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