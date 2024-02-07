「大陸國家隊」護盤 陸股強彈

大陸股市兔年封關倒數，近期慘澹的走勢在「國家隊」出手支持下強勢上漲。大陸「中央匯金公司」在陸股昨日開盤後發布公告，充分認可當前Ａ股市場配置價值，已於近日擴大交易型開放式指數基金（ＥＴＦ）增持範圍，並將持續擴大增持力度與規模。消息一出，Ａ股隨即翻紅，上證收盤漲逾百分之三，盤中更一度收復二八○○關口；深成指、創業板指皆漲逾百分之六；港股也漲逾百分之四。

在被視為「大陸國家隊」的中央匯金公司發布上述公告後，大陸證監會隨後表示，堅定支援中央匯金公司持續加大增持規模和力度，將為其入市操作創造更加便利的條件和更加暢通的管道。同時將持續協調引導各類機構投資者更大力度入市，鼓勵及支持上市公司加大回購力度，為Ａ股市場引入更多增量資金。

上證指數昨收漲百分之三點二三，收在二七八九點四九；深成指漲百分之六點二二，收八四六○點三八；創指漲幅達百分之六點七一，收一六六七點四五。整體上，全市場超過三八○○檔個股上漲。香港恒生指數亦上漲百分之四點○四，收在一六一三六。

上海第一財經引述中泰證券首席經濟學家李迅雷分析，本次匯金「真金白銀」增持ＥＴＦ有助於穩定市場，緩解投資者信心轉弱態勢。另有業內人士認為當前市場環境下，需要多次增持，直到市場情緒轉暖、信心修復。同時，正向的政策激勵和宏觀經濟修復也不可少。

過去半年來，中央匯金多次出手護盤。去年十月十一日對中國銀行、農業銀行、工商銀行、建設銀行合計增持超過人民幣四點七六億元；十月廿三日又出手買入ＥＴＦ。

除了國家隊出手救市，大陸官方也嚴禁股市做空。繼前一日放話將嚴打惡意做空後，大陸證監會昨又宣布三項針對融券業務的加強監管措施，包括暫停新增證券公司轉融券規模，以現轉融券餘額為上限。