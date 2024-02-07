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謝鋒：盼鞏固中美關係企穩勢頭
中國大陸駐美大使謝鋒五日晚間在使館舉行春節招待會，他致詞數次提到中美關係止跌企穩，呼籲雙方要按照兩國元首擘畫的路線，構築排除干擾的防波堤，匯聚交流合作的正能量。
謝鋒說，中方的經濟發展既有量的合理增長，也有質的有效提升，所謂「中國經濟崩潰論」一再崩潰，「中國經濟見頂論」毫無事實根據，不管是關稅戰、科技戰或認知戰，都阻擋不了中國高質量發展的腳步。
回顧二○二三年，謝鋒表示，是中美關係止跌企穩的一年；過去一年中美關係從峇里島抵達舊金山，從遭遇嚴重困難到實現止跌企穩，雙方要按照兩國元首擘畫的路線，構築排除干擾的防波堤，匯聚交流合作的正能量。
謝鋒說，美中元首「拜習會」達成廿多項共識，中美加強各領域各層級的溝通對話，盼今年能鞏固中美關係企穩勢頭。
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