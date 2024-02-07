美中經濟組會談 為葉倫訪陸鋪路

美國財政部負責國際事務副部長尚博格（Jay Shambaugh）率團於五至六日在北京與中國大陸財政部官員舉行會談，美方聚焦中方使用補貼等「非市場經濟」作為，中方關切美方加徵關稅及投資限制，雙方同意保持溝通。外電報導，雙方除了交涉經濟議題，也為美國財政部長葉倫計畫中的訪陸行鋪路。這是美中經濟工作組去年九月成立以來的第三次會議，也是首度在北京舉行。

彭博引述美財政部官員指出，美方就大陸貿易策略例如使用補貼等「非市場經濟」做法，以及中方工業產能過剩可能導致低價對外傾銷、干擾國際市場等問題展開「坦率對話」。ＣＮＮ報導，具體而言，受影響產業包括電動車，這是拜登政府試圖透過國家稅收補貼，促進發展的領域。

美方官員並透露，經濟工作組將討論美國和大陸的經濟前景、雙方為國家安全採取的投資審查制度，以及在氣候變遷和減免貧窮國家債務攜手合作的機會。

美方強調會談包括中方補貼政策，正值拜登政府繼續評估前總統川普對數千億美元中國進口商品所加徵的關稅。

新華社報導，大陸副總理、中美經貿中方負責人何立峰會見尚博格一行。他指出，雙方應共同落實兩國元首舊金山會晤重要共識，繼續用好中美經濟工作小組管道，深化交流合作，積累共識成果，穩定和發展中美經濟關係。

大陸財政部發布，財政部長藍佛安出席會議。會議由大陸財政部副部長廖岷和美國財政部副部長尚博格共同主持。中美就宏觀經濟情勢及政策、二十國集團財金合作、發展中國家債務、產業政策等進行「深入、坦誠、務實、建設性」交流。中方就美「加徵關稅、雙向投資限制、制裁打壓中方企業」等表達了關切。雙方同意繼續保持溝通。

除就經濟議題展開對話，美國之音指出，葉倫早前表示將在今年上半年再次訪問大陸，預計此次會議也是為葉倫訪陸做準備。