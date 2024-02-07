京東一線客服調薪30%

大陸知名電商平台京東再度宣布員工薪資調漲計畫。京東集團公告自2024年2月1日起，逾2萬名京東一線客服員工實現全年平均薪酬上漲超過30%。

澎湃新聞估算，調薪後，京東客服人員每人每月薪資將達人民幣6,500元至9,100元（約合新台幣2.8萬元至3.9萬元）。

綜合北京青年報、澎湃新聞報導，京東客服成立於2009年，目前已發展成為大陸行業內規模最大的自營客服團隊。今年春節是京東堅持春節送貨的12個年頭，而京東客服團隊也將有超過1萬人堅守崗位。

此前京東已宣布一輪漲薪計畫，主要是圍繞近期發力的業務重點京東採銷（直播）。自今年1月1日起，京東採銷等一線業務人員的年固定薪酬大幅上漲近100%，京東零售全員將平均加薪不低於20%。

報導指出，京東零售所有線上業務員工，原月度績效工資、浮動年終獎均增加到固定薪酬中，將獲得四倍月薪固定年終獎，各業務Boss單元將額外按照年增改善幅度進行業績提點，可獲得「上不封頂」的業績激勵。

京東創始人、董事局主席劉強東在去年12月底曾在內網指出，京東必須改變，否則沒有出路，「相信我們一定會走出低谷。任何一個人任何一家公司都會經歷若干個頂峰和低谷才能成就偉大」；「出現這麼多問題，當然都是我管理不善，我非常自責，但是無論如何，我不會躺平，也希望兄弟們不會躺平。」