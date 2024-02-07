華為員工分紅 每人230萬

據《南方Plus》報導，大陸科技巨頭華為內部已發布「董秘1號文件」，正式宣布2023年年度分紅方案，外界推算分紅金額約人民幣770億元（約新台幣3,293億元），但該金額年減6%，業內人士分析，這或許預示著華為未來發展將面臨一定的資金壓力和挑戰，保留較多現金來面對科技戰。

華為文件顯示，每股分紅人民幣1.5元，約有14.2萬名員工可以領到分紅，以華為目前總股本513.9億股計算，本次分紅513.9億乘以人民幣1.5元，共約人民幣770億元，平均每位持股員工可以分得人民幣54萬元（約新台幣230萬元）。

另據華為2022年財報，截至2022年12月31日，華為員工持股計畫參與人數為14萬2,315人，均為華為在職員工或退休保留人員。亦即，本次分紅至少將惠及14.2萬人。

華為員工持股制度始於1990年，當時參股價格為每股人民幣1元，以稅後利潤的15%作為股權分紅。但並非所有華為員工都可以投資華為股份，只有入職兩年後、業績表現突出的員工才有配股資格，且可認購的華為公司股票數量也有所限制。

據了解，華為員工薪酬主要包括工資、獎金和股票分紅，股票分紅是華為員工收入的重要組成部分。

華為2019年至2022年近四年分紅分別為每股人民幣2.11元、1.86元、1.58元與1.61元，顯示2023年的分紅每股1.5元是近五年最少的一年。

華為2022年年報顯示，華為是100%由員工持有的民營企業，股東為華為工會委員會和創辦人任正非。