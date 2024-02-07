太二酸菜魚對台開放加盟

經濟日報／ 記者林宸誼／台北報導
太二酸菜魚原有意來台開直營店，改對台開放加盟。 （網路照片）
太二酸菜魚原有意來台開直營店，改對台開放加盟。 （網路照片）

從大陸紅到台灣的「酸菜魚」，掀起國內餐飲熱潮，多家連鎖餐飲集團紛紛跨入酸菜魚店領域，甚至一度傳出大陸酸菜魚霸主太二酸菜魚有意來台插旗開直營店。不過「太二」母公司、港股上市的九毛九公告，「太二」將對台灣開放加盟。

加盟商需提供人民幣300萬元（約新合台幣1,320萬元）以上合法現金或人民幣2,000萬元（約合新台幣8,800萬元）可變現資產證明。

公告指出，將引進加盟及合作模式至「太二酸菜魚」及「山的山外面酸湯火鍋」。其中太二自3日起開放新疆、西藏、台灣、澳洲及紐西蘭，以及大陸機場和高鐵站等交通樞紐加盟模式。

對於開放加盟的品牌和地區情況，九毛九集團相關人員表示，因為經過內部評估後，認為這兩個品牌已具備成熟的產品體系、營運模式和供應鏈支援。

太二為何會突然開放加盟，九毛九在公告給出的解釋是：可加快品牌擴張及區域滲透；有效利用合作夥伴的創業精神、當地專業知識及業務網絡；與自營模式相比降低集團的營運風險。

九毛九自2019年港股上市以來，一直在不斷擴展門店規模。財報數據顯示，2019年到2022年及2023年上半年，分別為336家、381家、470家、556家和621家。截至2024年1月，公司旗下餐廳數量超過730家。

門店數量增長過程中，九毛九的營收從2019年的人民幣26.8億元，增長至2022年的人民幣40億元。2023年上半年營收人民幣28.7億元，年增51.6%；淨利人民幣2.3億元，年增281%。

九毛九擁有九毛九西北菜、太二酸菜魚、慫重慶火鍋廠、賴美麗酸湯烤魚、山的山外面酸湯火鍋等五大品牌。此次開放加盟的為太二酸菜魚與山的山外面酸湯火鍋兩個品牌。

人民幣 品牌 酸菜魚

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