LPR政策利率可能調降

大陸經濟持續疲軟，市場普遍對官方會否推出穩經濟政策救市仍帶著期待。大陸官媒新華社旗下《經濟參考報》6日刊文引述專家觀點表示，北京接下來不排除在2月下調貸款市場報價利率（LPR），並於3月下調政策利率的可能，3月農曆年後復工將是重要的觀察窗口。

經濟參考報指出，中國人民銀行（大陸央行）5日降準2碼，本次下調後，金融機構加權平均存款準備率約7%。同日，人行還以利率招標方式開展人民幣1,000億元14天期逆回購操作，得標利率與先前持平為1.95%。

報導引述業內人士指出，降準作為重量級貨幣政策工具，具有較強訊號意義，不僅體現政策加力的趨勢，還通過「真金白銀」激勵金融機構增加對實體經濟的資金投入。

有專家預測，在降準實行後，2月中期借貸便利（MLF）、LPR仍有調降可能，同時貨幣政策將更好發揮「總量+結構」雙重功能，對實體經濟形成更有力支撐。

平安證券首席經濟學家鍾正生表示，從大陸經濟增長動能出發，3月春節後復工將是重要的觀察窗口，而從美國聯準會貨幣政策走勢出發，3月首次降息能否實施，將影響市場對其全年降息幅度的判斷。

降息存在必要性和施策空間，實施節奏主要將取決於經濟增長動能變化、美國聯準會降息和美元指數的變化，短期來看，不排除LPR於2月下調、政策利率於3月下調的可能。

自2023年來人行兩度降準，幅度都是0.25個百分點，單次釋放長期資金約人民幣5,000億元。今年開年，人行釋放「加倍」禮包，降低存款準備率0.5個百分點，釋放長期資金超過人民幣1兆元。