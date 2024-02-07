龍年新春將至，在江蘇，大閘蟹、蘇式糕點、揚州包子、南通凍乾瓜果、太倉舞龍舞獅工藝製品等年貨外銷走俏，江蘇年味飄至海外。

中新社報導，「秋季是江蘇大閘蟹熱銷季，春節前還有一波消費高峰。」無錫宜興市一家大閘蟹養殖合作社的負責人儲生鋒5日介紹說，從去年夏天到今年1月，合作社出口大閘蟹約250噸。春節臨近，大閘蟹海外銷量再次回升，主要銷往日本、柬埔寨、越南等國家和地區，預計節日期間大閘蟹出口量可達20噸。

「碧螺春茶酥、低糖青稞全麥酥、雜糧酥，最近成了海外爆款茶點。蘇式糕點的海外消費者中，有四成是非華人的外籍人士。」蘇州稻香村公司副總經理、蘇州稻香村傳統糕點製作技藝第六代傳承人艾滿介紹，今年他們在傳統糕點的基礎上研發創新，目前糕餅、桃酥等團圓大禮包已在美國、加拿大、德國等40多個國家和地區上市。

作為中華名點，揚州包子進入春節前銷售旺季，銷往美國、英國、新加坡、荷蘭等20餘個國家和地區。在揚州豐禾食品有限公司的手工製作台上，白案師傅們細緻地捏、提、翻、拉，一枚枚「肚大嘴翹」、褶皺均勻的揚州包子就誕生了。「自動化產線全開時，日產能可達40萬枚，但仍供不應求，春節前夕海外訂單不斷被追加。」該公司常務副總經理李成忠表示。

南通如東的蔬菜、水果等特色農產品資源豐富。春節前夕，這裡的特產瓜果被製成凍乾發運海外。在南通輝禾食品有限公司廠房，工人們將凍乾草莓進行分揀、裝箱。經海關檢驗合格，該批6噸凍乾草莓將被端上海外食客餐桌。「目前來看，蔓越莓、草莓凍乾在國際市場很受歡迎。」該公司負責人李興民表示。

太倉市雙鳳鎮的龍獅舞歷史悠久。龍鳳民間工藝美術廠負責人顧浩強表示，近期「中國龍」龍燈、工藝獅、戲具、戲服迎來訂單旺季，暢銷美國、加拿大，當下他們正全力以赴，助力生肖龍的工藝製品加速「遊向」海外。