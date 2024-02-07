陸2023消費品零售 增長7.2%

大陸商務部副部長盛秋平6日在國新辦記者會上表示，2024年將以「消費促進年」為主線，繼續組織系列消費促進活動，除提振新能源汽車消費外，還要積極培育智慧家居、國貨潮品等新的消費增長點。

綜合陸媒報導，盛秋平指出，要繼續推出針對性強的政策措施，激發有潛能的消費：一方面，穩定和擴大傳統消費，深化汽車消費從購買管理向使用管理轉變，推進汽車後市場高質量發展；另一方面，培育壯大新型消費，大力發展數位消費、綠色消費、健康消費等。

他並表示，要加快推進國際消費中心城市和縣域商業體系建設，推動消費從疫後恢復轉向持續擴大，為推動經濟回升向好作出積極貢獻；將繼續完善以步行街為引領、智慧商圈為支撐、便民生活圈為基礎的城市商業體系，深入實施縣域商業三年行動，加快補齊農村流通基礎設施和服務短板，持續釋放城鄉消費潛力。

據了解，大陸商務部2023年的主題是「消費提振年」，當時推出促進汽車、家居消費等政策措施。數據顯示，2023年全年社零總額（社會消費品零售總額）達人民幣47.1兆元，增長7.2%，消費對經濟增長貢獻率達82.5%。服務零售額增長20%，餐飲收入首次突破人民幣5兆元，增長20.4%。

就春節前市場運作情況，盛秋平介紹，根據商務大數據監測，節前大陸全國消費市場運作平穩有序。一是供應足。各地大型農產品批發市場糧油肉蛋奶蔬果等生活必需品庫存充足，重點批發市場、超市生活必需品備貨量比平常增加10%至30%。主要電商平台春節期間均持續提供配送服務。

二是價格穩。2月4日，大陸全國百家大型農產品批發市場糧食、食用油、牛羊肉平均批發價格與月初基本持平，豬肉、雞蛋價格分別上漲1.8%及0.6%，蔬菜價格呈現季節性上漲。三是銷售旺。過年的儀式感從置辦年貨開始。隨著年味漸濃，各大商場、超市、線上平台均迎來銷售高峰。1月下旬，大陸商務部重點監控零售企業銷售額較上季成長19.9%。1月份，大陸全國網路零售額較去年同期成長20%。