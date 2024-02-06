中國大陸房產公司受補助 必須接受監視

房地產大到不能倒，中國政府嚴控每筆金流！中國政府日前要求接受政府補助的房地產開發公司，必須透過設備回報資金使用進度，對此，專家認為，由於中國各地安裝監視裝置情形普遍，此舉應不至於引發太大反彈。

使用攝影機監控建案

據《BBC》報導，「國家發展改革委員會」今年1月在聲明中指出，接受政府補助金額至少人民幣3,000萬元的建商，在條件允許下，必須使用包括監視攝影機、無人機，甚至衛星設備來監控建案，「以便達到管理計畫執行以及資金使用的目的。」該機構並建議，建商也可使用諸如大數據等其他技術，快速檢測問題。

對此，和玉資本分析師哈伯格說，「這些規定是中國政府希望確保用於支持陷入困境的房地產開發商的資金是被用於預期用途上。」

據估計，全球一半的監視器都分散在中國境內，數量高達數十億個之多，其中許多監視器還使用包括臉部辨識等人工智慧(AI)技術。

政府對人民全面監視

據《經濟學人》報導，去年位於四川省東部偏遠的凱江鎮表示，為了維護社會秩序，計畫升級當地中國「天網」監控系統，從8月的採購案可發現，官員希望採購「可同時支援檢測60多張臉的鏡頭，」系統速度要夠快，可以每秒分析多達100張臉並存儲高達18億張圖像的容量。

當地政府官員並指出，這些作法的用途是保護公眾，《人民日報》則指出，由於中國擁有眾多配備人臉識別技術的監視器，「已讓犯罪分子無處躲藏。」

今年初，中國的住房部門宣布，將向建商提供更多的紓困貸款。對此，奧爾伯格指出，「因為住宅影響社會穩定，如果許多人購買的房地產尚未興建，將會造成出現許多民怨。」

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