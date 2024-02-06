陸股進一步限制做空 中證監：暫停新增券商轉融券規模

陸股正逐步進入嚴禁做空階段，繼前一日放話將嚴打惡意做空後，中國證監會6日又發文，宣布暫停新增證券公司轉融券規模。

在官方明確表態只准做多、不准做空後，陸股6日早盤大漲，深證成指漲幅甚至達到5.1%。

中國證監會網站6日以「答記者問」形式，宣布三項針對融券業務的加強監管措施：

中國證監會稱，近期該會結合市場情況對融券業務採取了一系列加強監管的舉措。相關制度實施以來，融券餘額已下降24%，目前已降至人民幣637億元，占A股流通市值的0.1%。

融券業務是指持有股票的機構（包括基金公司、上市公司大股東、投資公司等），可以把股票通過證券公司借給投資者賣出。轉融券擴大了融資融券標的券源，融券做空機會將增加。

中國大陸於2013年2月28日，正式實施轉融券試點。