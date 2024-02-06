德陽智造 助力珠三角水資源配置
1月30日，大陸重大水利工程—珠江三角洲水資源配置工程全線通水。東方電氣集團東方電機有限公司（簡稱東方電機）為該項目三大泵站之一的高新沙泵站，提供全部6台套泵，為全線通水提供堅實保障。
據介紹，高新沙大泵項目是東方電機首個大型引水工程水泵項目。東方電機為該項目自主研製供貨的立式單級單吸蝸殼離心泵，是目前大陸單機流量最大的立式單級單吸離心泵，設計流量15每秒立方米、設計揚程56米，具有揚程變幅大、水力性能參數高等特點，業主和專家組一致評定認為性能參數達國際先進水平。研發過程中，東方電機開創應用了多項創新技術，在生產製造中採用多項創新工藝方法，在安裝服務中持續深化數位化技術應用，積極配合開展多專業協同攻關，助力智慧化大泵應用場景建設。
東方電機總部位於四川省德陽市，是全球發電設備、清潔能源產品和服務的主要供應商。接下來，企業將以高端大泵為切入點，建立多級泵研發技術體系和示範工程，加大產化研究，全面進軍高端多級泵市場。
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