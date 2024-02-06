陸救房企 釋出首批項目白名單

大陸房市出現危機，各地政府開始救市，最近多地密集發布首批房地產項目「白名單」，總計逾3200個項目，進入「白名單」將有利於項目獲得融資。

中新社報導，業內專家認為，各地迅速落地、提出房地產「白名單」，將有效緩解房企資金緊張問題，支持項目開發建設交付，促進房地產市場平穩健康發展。

中國住房和城鄉建設部、國家金融監管總局日前發布的信息顯示，截至1月底，中國26個省分170個城市已建立城市房地產融資協調機制，提出了第一批房地產項目「白名單」並推送給商業銀行，共涉及房地產項目3218個。商業銀行接到名單後，按規程審查項目，已向27個城市83個項目發放貸款共178.6億元。

多家房企也發布相關信息稱，旗下有項目進入融資「白名單」，其中包括一些出現暫時困難的房企。例如，融創目前已有超90個項目入圍第一批「白名單」，涉及城市包括北京、天津、成都、重慶、鄭州、瀋陽、青島、武漢、昆明等。

世茂集團稱，該公司旗下16個房地產項目進入「白名單」，這16個項目主要分布在廣東、湖北、重慶、江蘇、天津、遼寧和山東等省市。碧桂園也表示，該公司確認已獲批進入「白名單」的項目超過30個。

中原地產首席分析師張大偉指出，許多房地產項目自身條件不錯，此前被集團債務拖累才導致停工，現在有資金進來「拉一把」就能夠被快速盤活。

廣東省城規院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉認為，融資支持從企業轉變為項目，是房地產「白名單」落地的可行渠道。銀行很難完全掌握房地產企業誠信狀況、真實財務數據等信息，但具體的房地產項目只要能夠做到產權清晰、資金封閉運轉（不出現資金抽調、抽逃），就可以保障金融機構的債權，這樣能有效消除金融機構和房地產企業之間的信息不對稱。

從1月26日官方部署房地產融資協調機制到機制落地，僅用了一周時間。李宇嘉認為，速度如此之快，就是要向市場傳達積極信號，穩住房企融資性現金流，阻斷風險傳播至穩健經營企業，這是防範化解房地產風險的重要一環。

專家提醒，房地產項目進入「白名單」並不等於立刻拿到融資。金融機構還需根據項目篩選，有好資產、正資產的項目才能貸到款。