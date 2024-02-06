陸降準難救市 上證險失守2700點

中國人民銀行（大陸央行）降準兩碼、釋出人民幣一兆元長期資金昨天正式實施，仍難挽救股市下跌的頹勢。陸股三大股指昨集體開低，早盤滬深兩市持續走低，一度出現逾千檔股票跌停局面。大陸證監會和金融監督管理總局午間喊話，強調維持市場平穩，Ａ股午後反彈，但滬深兩市仍以逾百分之一跌幅作收，上證收盤下跌百分之一點○二，收在二七○二點一九，勉強守住二七○○關口。

人行行長潘功勝上月底宣布，五日降準兩碼，向市場提供長期資金人民幣一兆元，約台幣四點四兆元。同日，人行以利率招標方式，展開規模人民幣一千億元逆回購（向市場投放資金）操作。

然而在日前公布一月官方製造業ＰＭＩ仍低於榮枯線，新公布的財新服務業ＰＭＩ低於預期等影響下，Ａ股昨開盤延續上周五跌勢，早盤上證跌破二七○○關口，最低至二六三五點○九，跌幅達百分之三點四八；深成指、創業板指最多跌至百分之四點六二、四點三五。

大陸證監會昨中午罕見以「答記者問」方式，強調採取有力措施防範股票質押風險；金融監督管理總局也發布日前座談會內容，提出凝聚金融監理工作共識，顯示當局穩定市場決心。

Ａ股三大指數午後隨即翻紅，金融、白酒、煤炭、醫療、消費等領域走強，但後續力道不足，上證勉強守住二七○○關口。

深證成指跌百分之一點一三、創業板指微幅上漲百分之○點七九，滬深兩市共超過四八○○檔下跌。港股昨低開低收，報一五五一○點，微跌百分之○點一五。

澎湃新聞引述大陸中信證券分析，需有強烈外力干預或扭轉預期的實際政策措施，才能修復市場信心。