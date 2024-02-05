完全自研和安卓劃清界限 華為申請「鴻蒙星河」商標

據天眼查顯示，華為近日申請註冊「鴻蒙星河（HarmonyOS NEXT）」商標，商標分類為09-科學儀器，當前狀態為等待實質審查。「鴻蒙星河」僅支持鴻蒙內核和鴻蒙系統的應用，也代表今後鴻蒙將與安卓徹底劃清界限。

按照華為官方先前發布的計畫，鴻蒙星河版將在2024年第2季推出開發者 Beta版，在2024年第4季度推出商用版。

快科技報導，鴻蒙星河也就是俗稱的「純血鴻蒙」，底座全線自研，去掉了傳統的Linux 內核以及AOSP安卓開放原始程式碼項目等代碼。

華為將HarmonyOS NEXT命名為「鴻蒙星河版」，寓意就是點點星光匯聚成璀璨星河，聯手廣大開發者來打造鴻蒙生態完全體。

華為常務董事、終端BG CEO、智慧汽車解決方案BU董事長余承東曾表示，長期以來，Linux 內核、程式設計語言等作業系統的軟體根技術發展，都是由美國公司主導，萬物互聯時代，給了華為一個非常好的機會來研發自己的作業系統。

華為全面突破作業系統核心技術，從作業系統內核、檔案系統到程式設計語言、AI 框架和大模型等等，向下扎根，形成一整套核心技術。

鴻蒙系統在2015年立項開發，2019年5月，華為遭到美國實體清單制裁，無法在新手機上繼續使用谷歌安卓系統。當年9月，華為提前發布鴻蒙系統，首先搭載在華為的電視產品上。之後應用範圍逐漸從家電拓展至手表、車載系統，最後落地手機。