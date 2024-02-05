聽新聞
test
0:00 / 0:00
中證監：密切監測防範股票質押風險 陸股午後反轉
大陸A股5日早盤延續上周跌勢，引發市場擔心會否引發系統性風險。中國證監會於5日中午出面喊話稱，將引導券商等增加平倉線彈性，促進市場平穩運行，並密切監測，防範股票質押風險。受此影響，A股三大指數午後相繼翻紅轉漲。
中國證監會在官網以問答形式發布的聲明指出，2018年以來，證監會與有關部門持續推進股票質押風險化解，滬深兩市股票質押整體風險明顯下降。截至今年2月2日，兩市股票質押市值佔總市值的比重已由2018年高峰時的10.51%降為3.38%，質押融資餘額由人民幣2.69兆元降至1.59兆元，上市公司第一大股東質押比例超過80%的數量由702家降為227家。就今年以來的情況看，質押規模較去年年末還有所下降。
證監會表示，今年初至2月2日，滬深兩市共披露大股東補充質押公告106單，較去年同期確有一定增加。但補充質押是質押履約保障比例低於預警線（而非平倉線）的情況下，銀行、券商等金融機構（質權人）為保障融資安全與股東（出質人）之間約定的保護性措施，不會導致強制平倉。
同時，證監會將引導券商等機構增加平倉線彈性，促進市場平穩運行。從滬深兩市數據看，今年以來股票質押違約強平金額合計為人民幣2,740.32萬元，佔市場日成交額的比重很小。
證監會最後強調，會密切監測，採取有力措施，防範股票質押風險。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言