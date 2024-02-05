中證監：密切監測防範股票質押風險 陸股午後反轉

大陸A股5日早盤延續上周跌勢，引發市場擔心會否引發系統性風險。中國證監會於5日中午出面喊話稱，將引導券商等增加平倉線彈性，促進市場平穩運行，並密切監測，防範股票質押風險。受此影響，A股三大指數午後相繼翻紅轉漲。

中國證監會在官網以問答形式發布的聲明指出，2018年以來，證監會與有關部門持續推進股票質押風險化解，滬深兩市股票質押整體風險明顯下降。截至今年2月2日，兩市股票質押市值佔總市值的比重已由2018年高峰時的10.51%降為3.38%，質押融資餘額由人民幣2.69兆元降至1.59兆元，上市公司第一大股東質押比例超過80%的數量由702家降為227家。就今年以來的情況看，質押規模較去年年末還有所下降。

證監會表示，今年初至2月2日，滬深兩市共披露大股東補充質押公告106單，較去年同期確有一定增加。但補充質押是質押履約保障比例低於預警線（而非平倉線）的情況下，銀行、券商等金融機構（質權人）為保障融資安全與股東（出質人）之間約定的保護性措施，不會導致強制平倉。

同時，證監會將引導券商等機構增加平倉線彈性，促進市場平穩運行。從滬深兩市數據看，今年以來股票質押違約強平金額合計為人民幣2,740.32萬元，佔市場日成交額的比重很小。

證監會最後強調，會密切監測，採取有力措施，防範股票質押風險。