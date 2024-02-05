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1月財新服務業PMI降至52.7 顯示陸服務業增長動能仍強
財新網5日公布1月財新中國通用服務業經營活動指數（服務業PMI）為52.7，較前一個月低0.2個百分點，為近六個月來次高，顯示大陸服務業增長動能依然強勁。
此前公布的1月財新中國製造業PMI為50.8，與前一個持平。大陸國家統計局公布的1月製造業PMI上升0.2個百分點至49.2，仍位於榮枯線以下；服務業商務活動指數則反彈0.8個百分點至50.1，結束了此前兩個月的收縮趨勢。
財新網指出，財新中國服務業PMI分項數據顯示，服務業供需依然維持擴張，但速度放緩。2024年1月服務業生產指數和新訂單指數在擴張區間較2023年12月的高點回落，其中後者回落幅度大於前者。外需基本穩定，當月新出口訂單指數僅較2023年12月的高點輕微回落。
財新智庫高級經濟學家王喆表示，目前中國經濟面臨的困難和壓力依然較大，不利因素和不確定性仍然偏多，需求弱於供給、就業壓力大、市場預期不強的格局尚未發生根本扭轉。
王喆認為，政策層面仍需著眼於就業、增加收入和改善預期。目前大陸的財政政策和貨幣政策都尚有空間，相關政策力度有待進一步提升。尤其重要的是，政策需要加強與市場的有效溝通和良性互動，各部門政策也要加強協調配合，提高市場預期的一致性。
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