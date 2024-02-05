聽新聞
test
0:00 / 0:00

打造火鍋產業城 廣漢拚品牌

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／綜合報導
在火鍋產業方面，廣漢擁有悠久的文化傳統。圖為享譽四川的廣漢毛肚火鍋。圖／本報四川德陽傳真
在火鍋產業方面，廣漢擁有悠久的文化傳統。圖為享譽四川的廣漢毛肚火鍋。圖／本報四川德陽傳真

近日，大陸中國烹飪協會與四川德陽廣漢市政府共建「中國火鍋食材@=之都」發布會舉行，雙方將共同促進火鍋產業高質量發展，傳承弘揚火鍋文化，打造大陸知名火鍋產業地標城市。

在火鍋產業方面，廣漢擁有悠久的文化傳統。目前，廣漢聚集了150餘家火鍋產業配套生產企業和一大批優秀品牌，形成了涵蓋火鍋牛油、辛香料、底料、食材、器皿等領域完整的產業鏈，火鍋類產品銷售網路已實現大陸全覆蓋並延伸至20多個國家，火鍋牛油占大陸市場比重達20%，中高端火鍋連鎖品牌店覆蓋率達90%以上。近年來，廣漢加快推動火鍋產業集群、企業集中、政策集成、要素集聚、功能集合，確立了到2027年產值達到300億元人民幣、建成大陸最大的火鍋產業聚集區的發展目標。

中國烹飪協會會長楊柳表示，廣漢火鍋產業基礎雄厚，希望通過標準化、規範化、現代化發展，做好整體規劃設計，進一步升級火鍋產業，打響火鍋品牌知名度。

據悉，下一步，廣漢將爭創火鍋產業省級中小企業特色產業集群，大力支持企業積極做精做細火鍋產業鏈條、工業集中區打造食品產業園，打響「中國火鍋，廣漢造」高端品牌。

品牌 火鍋 食材

延伸閱讀

宵夜好選擇！泡麵「加1物」去油解膩 老饕讚：從小吃到大

NBA／威廉森生猛一打三攻進致勝球 感謝英格倫送關鍵火鍋

1個人過除夕夜！他求問年夜飯該怎麼吃 過來人建議這樣做才不孤單

大學上課煮火鍋也OK？ 教授挺學生「沒打擾他人做啥都行」

相關新聞

陸股跌跌不休！股民怨聲載道 美使館微博留言激增至14萬

陸股距離農曆年封關僅剩4個交易日，中國證監會今天發聲要「穩預期、穩信心」。同時間，美國駐中大使館微博長頸鹿貼文下方，有關...

為小米SU7上市做準備…雷軍專注汽車業務 由盧偉冰兼任小米總經理

小米創始人雷軍在其個人微博上表示，小米汽車 SU7 正在全國範圍展開全面路測，目前正在緊鑼密鼓地為小米 SU7 上市做最...

將成iPhone 16強勁對手？華為Mate70手機預計9月亮相 消息人士曝規模

華為Mate70手機和iPhone 16預計將於今年晚些時候亮相，這是鴻蒙和iOS兩大陣營的旗艦代表。近日，有外媒發文指...

房地產「白名單」南寧、重慶獲放貸

近日，大陸城市房地產融資協調機制加快落地，南寧、重慶等地已將第一批房地產項目「白名單」推送至金融機構，有相關項目獲得新增...

Z世代買年貨 保健商品成長大

臨近春節，通過直播電商選購年貨，正成為Z世代迎接龍年的儀式感。在這份年貨清單裡，除了有水果、堅果等傳統年貨，還有黃金珠寶...

打造火鍋產業城 廣漢拚品牌

近日，大陸中國烹飪協會與四川德陽廣漢市政府共建「中國火鍋食材之都」發布會舉行，雙方將共同促進火鍋產業高質量發展，傳承弘揚...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。