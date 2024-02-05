聽新聞
test
0:00 / 0:00
打造火鍋產業城 廣漢拚品牌
近日，大陸中國烹飪協會與四川德陽廣漢市政府共建「中國火鍋食材@=之都」發布會舉行，雙方將共同促進火鍋產業高質量發展，傳承弘揚火鍋文化，打造大陸知名火鍋產業地標城市。
在火鍋產業方面，廣漢擁有悠久的文化傳統。目前，廣漢聚集了150餘家火鍋產業配套生產企業和一大批優秀品牌，形成了涵蓋火鍋牛油、辛香料、底料、食材、器皿等領域完整的產業鏈，火鍋類產品銷售網路已實現大陸全覆蓋並延伸至20多個國家，火鍋牛油占大陸市場比重達20%，中高端火鍋連鎖品牌店覆蓋率達90%以上。近年來，廣漢加快推動火鍋產業集群、企業集中、政策集成、要素集聚、功能集合，確立了到2027年產值達到300億元人民幣、建成大陸最大的火鍋產業聚集區的發展目標。
中國烹飪協會會長楊柳表示，廣漢火鍋產業基礎雄厚，希望通過標準化、規範化、現代化發展，做好整體規劃設計，進一步升級火鍋產業，打響火鍋品牌知名度。
據悉，下一步，廣漢將爭創火鍋產業省級中小企業特色產業集群，大力支持企業積極做精做細火鍋產業鏈條、工業集中區打造食品產業園，打響「中國火鍋，廣漢造」高端品牌。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言