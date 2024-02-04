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為小米SU7上市做準備…雷軍專注汽車業務 由盧偉冰兼任小米總經理

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
小米董事長雷軍（左）專注小米汽車，盧偉冰兼任小米總經理。（網路照片）
小米董事長雷軍（左）專注小米汽車，盧偉冰兼任小米總經理。（網路照片）

小米創始人雷軍在其個人微博上表示，小米汽車 SU7 正在全國範圍展開全面路測，目前正在緊鑼密鼓地為小米 SU7 上市做最後的準備，為了能把更多精力放在汽車業務上，公司決定，集團總裁盧偉冰兼任小米品牌總經理，以後小米手機發布會也將由他主講，第一場就是小米 14Ultra。

資料顯示，盧偉冰於 2019 年加入小米集團，目前擔任小米集團合夥人及總裁，並兼任國際業務部總裁、Redmi 品牌總經理職位，分管手機部、生態鏈部、大家電部、中國區、印度區。

此前雷軍曾表示，盧偉冰加入小米後，兢兢業業，有口皆碑，一步一個腳印，贏得了集團管理團隊的高度認可和尊敬。

雷軍指出，手機業務始終是小米的核心業務，他會保持足夠的精力投入，Redmi 市場總經理、Redmi 品牌發言人王騰接任 Redmi 品牌總經理。

陸媒分析，這個人事布局，意味著對於小米手機，雷軍終於是徹底放手，全身心投入到造車業務，去再造一個新小米。

五年前小米實行雙品牌路線，雷軍將Redmi交給盧偉冰，現在小米兩隻腳走路（小米基本盤+小米造車），雷軍又將小米基本盤交給盧偉冰。

小米財報顯示，2023 年第3季度，小米智慧手機實現營收人民幣416.96 億元，佔據小米收入近六成，是小米營收的主力。據此前消息，小米汽車 SU7 將在 2024 年迎來其市場首秀。

品牌 團隊 小米 職位 雷軍

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