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擊敗蘋果！華為強勢回歸大陸市場 2024前兩周登頂陸智慧手機銷量榜首

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
市場調研機構Counterpoint中國大陸智慧手機周銷量模型追蹤的最新數據顯示，華為在2024年的前兩周在大陸智慧手機市場銷量第一。路透資料照片
市場調研機構Counterpoint中國大陸智慧手機周銷量模型追蹤的最新數據顯示，華為在2024年的前兩周在大陸智慧手機市場銷量第一。路透資料照片

市場調研機構Counterpoint Research在4日發文表示，根據Counterpoint中國大陸智慧手機周銷量模型追蹤的最新數據，華為在2024年的前兩周以智慧手機銷量第一的位置擊敗蘋果，強勢回歸大陸市場。

報告指出，Mate 60系列是華為近期成功的關鍵驅動因素。此外，其強大的品牌忠誠度以及HarmonyOS操作系統的成功推出也為其助力。這也是華為因2019年美國制裁實施以來，在銷售節節衰退下，首次重獲冠軍寶座。

Counterpoint Research在文中提及， 2023年大陸高端智慧手機市場增長了27%。蘋果憑藉其在2023年上半年的出色表現保持了市場領導地位。然而，從2023年第3季開始，蘋果的市場份額開始被華為和其他大陸品牌蠶食。預計大陸品牌將在高端市場繼續發力。

Counterpoint Research還稱，儘管華為強勢回歸，但市場競爭依然激烈。小米、OPPO、vivo 等大陸品牌也在高端市場上不斷推出新機型，挑戰蘋果和三星等國際巨頭。

此前，市調機構IDC發布報告顯示，蘋果在大陸市場2023年第4季和2023年全年出貨量排名中均處於首位。榮耀在2023年第4季和2023年全年出貨量排名中排第二，也是大陸安卓市場第一。值得一提的是，華為追趕在後，2023年第4季大陸市場出貨量大增36.2%，以13.9%的份額躋身前五，排名第四。

市場調研機構Counterpoint中國大陸智慧手機周銷量模型追蹤的最新數據顯示，華為在2024年的前兩周在大陸智慧手機市場銷量第一。圖取自財聯社
市場調研機構Counterpoint中國大陸智慧手機周銷量模型追蹤的最新數據顯示，華為在2024年的前兩周在大陸智慧手機市場銷量第一。圖取自財聯社

品牌 華為 蘋果

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