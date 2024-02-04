快訊

冷氣師傅請產檢假「年終4.5萬剩5千」 公司1句話讓人更傻眼

西門町四星級酒店收炸彈恐嚇信 「不給2千萬下午引爆」警急搜索

鹿沒有膽能治百病？飲食會避開有毒植物？教授揭露鹿胎盤話術

美駐華使館微博發賀年影片 大陸網民呼籲：救救A股吧！

聯合報／ 大陸中心／即時報導
美國駐北京大使館發言人在微博發布賀年影片，意外成為大陸民眾情緒的宣洩口。（圖／截圖自美國大使館微博帳號）
美國駐北京大使館發言人在微博發布賀年影片，意外成為大陸民眾情緒的宣洩口。（圖／截圖自美國大使館微博帳號）

美國北京大使館官方微博本月2日上傳一段使館新聞發言人曾蕾秋的賀年短片，截至4日中午已有3萬則留言。網路媒體《香港01》稱，這則微博下方留言區，「戲劇性地成為網民宣洩的場合，他們紛紛湧入留言區呼籲救救A股，還有人直言後悔買A股卻沒買美元。」

在影片中，曾蕾秋回顧了去年5件難忘的事，包括美國總統拜登與大陸國家主席習近平於舊金山會晤，還有多名美國高層與前飛虎隊老兵訪華、費城交響樂團巡演等。

曾蕾秋並稱，自她們全家去年6月搬到北京，自己已愈來愈習慣當地生活，包括冬天穿得像「小土豆」並穿秋褲，也對兩名兒子能與當地小朋友以流利中文交流表示很開心。她並祝福大陸民眾龍年大吉，生龍活虎。

但相較於曾蕾秋這則影片，更「吸睛」的是下方的大陸網友留言。報導稱，留言區的焦點卻意外落在中國股市上，網民幾乎一面倒地對A股慘況大吐苦水，更直接呼籲美國救救A股。

4日上午實際登陸美國使館微博觀看，還有網友留言「祝願台灣股市年創新高，台灣同胞財富年年增長」。但也有網友稱，有不少留言已經被「神秘力量」給消失了。

《香港01》摘錄網民留言，包括：「這裡（評論區）的空氣真新鮮」；「後悔沒買美股ETF」；「美國股市遙遙領先，救救中國股市」；「有千言萬語，竟無語凝咽」；「救救A股金融難民」；「你們能派幾個人過來接手A股嗎？他們實在搞不好了」。

還有人說，「後悔一年前沒買美元，卻買入了A股」；「幾億股民基民今天沒法過年了，年貨都買不起了」；「真XX諷刺，自己國家的官方評論區不能自由發言，來美駐華使館下面評論」；「很無奈股民用這種方式求救，真的是悲哀，疫情三年都沒有現在這樣絕望過」。

許多大陸民眾在美國大使館微博賀年影片下方留言表達對陸股跌跌不休的不滿。（圖／截圖自美國大使館微博帳號）
許多大陸民眾在美國大使館微博賀年影片下方留言表達對陸股跌跌不休的不滿。（圖／截圖自美國大使館微博帳號）

北京 美國

延伸閱讀

泰勒絲能否準時現身超級盃為男友加油？日本駐美大使館這樣說

大陸新住民吳明輝繞半個地球 落腳高雄社大傳承好滋味

學者看大陸通縮 不會步日本後塵

吉利發射衛星攻自駕導航 實現全球高精準定位服務

相關新聞

美駐華使館微博發賀年影片 大陸網民呼籲：救救A股吧！

美國駐北京大使館官方微博本月2日上傳一段使館新聞發言人曾蕾秋的賀年短片，截至4日中午已有3萬則留言。網路媒體《香港01》...

透過AI成功變臉為總公司高層 騙走香港分公司8億元

據香港文匯報報導，一家總部設在英國的跨國公司香港分公司日前遭遇AI「深偽」詐騙，被騙走的金額高達港幣2億元（約合新台幣8...

IMF：陸經濟成長放緩至2028年

國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）二日發布報告表示，大陸今年ＧＤＰ成長率會放緩至百分之四點六，且其經濟成長將逐步放緩直到二○二八...

學者看大陸通縮 不會步日本後塵

大陸經濟近期因長期結構性問題、房地產及債務負擔等出現衰退，不少外媒更指出與30年前「失落的日本」有很多相似之處，大陸恐步...

吉利發射衛星攻自駕導航 實現全球高精準定位服務

大陸汽車製造商吉利控股昨（3）日表示，該公司透過長征二號丙運載火箭已發射11顆低軌道衛星，這是該公司的第二次發射，目的在...

比亞迪、殼牌 巴西建充電站

荷蘭石油公司殼牌（Shell）旗下糖業及乙醇公司Raizen與比亞迪合作，將在八個巴西城市興建600個電動車充電站。比亞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。