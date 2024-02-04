美駐華使館微博發賀年影片 大陸網民呼籲：救救A股吧！

美國駐北京大使館官方微博本月2日上傳一段使館新聞發言人曾蕾秋的賀年短片，截至4日中午已有3萬則留言。網路媒體《香港01》稱，這則微博下方留言區，「戲劇性地成為網民宣洩的場合，他們紛紛湧入留言區呼籲救救A股，還有人直言後悔買A股卻沒買美元。」

在影片中，曾蕾秋回顧了去年5件難忘的事，包括美國總統拜登與大陸國家主席習近平於舊金山會晤，還有多名美國高層與前飛虎隊老兵訪華、費城交響樂團巡演等。

曾蕾秋並稱，自她們全家去年6月搬到北京，自己已愈來愈習慣當地生活，包括冬天穿得像「小土豆」並穿秋褲，也對兩名兒子能與當地小朋友以流利中文交流表示很開心。她並祝福大陸民眾龍年大吉，生龍活虎。

但相較於曾蕾秋這則影片，更「吸睛」的是下方的大陸網友留言。報導稱，留言區的焦點卻意外落在中國股市上，網民幾乎一面倒地對A股慘況大吐苦水，更直接呼籲美國救救A股。

4日上午實際登陸美國使館微博觀看，還有網友留言「祝願台灣股市年創新高，台灣同胞財富年年增長」。但也有網友稱，有不少留言已經被「神秘力量」給消失了。

《香港01》摘錄網民留言，包括：「這裡（評論區）的空氣真新鮮」；「後悔沒買美股ETF」；「美國股市遙遙領先，救救中國股市」；「有千言萬語，竟無語凝咽」；「救救A股金融難民」；「你們能派幾個人過來接手A股嗎？他們實在搞不好了」。