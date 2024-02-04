IMF：陸經濟成長放緩至2028年

國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）二日發布報告表示，大陸今年ＧＤＰ成長率會放緩至百分之四點六，且其經濟成長將逐步放緩直到二○二八年。

大陸官方公布，去年大陸ＧＤＰ成長率是百分之五點二。ＩＭＦ表示，受房地產行業持續疲軟和外部需求低迷影響，今年ＧＤＰ成長率會放緩至百分之四點六。

由於生產力疲軟和人口老化的不利因素，預計成長動能將逐步減弱，直到二○二八年的ＧＤＰ成長率將降至約百分之三點四。

ＩＭＦ指出，大陸房地產業收縮幅度超過預期，可能會進一步抑制私人需求，削弱市場信心，加重地方政府的財政困難，導致通貨緊縮壓力和宏觀金融負反饋循環。此外，外部需求低於預期和地緣政治緊張局勢也增加了大陸經濟的風險。

不過，ＩＭＦ的報告對大陸監管當局在二○二○年至二○二一年啟動的房地產開發商去槓桿化整頓給予了肯定，認為這個整頓是必要的，且需繼續進行下去。儘管政策推動得過於急促，使房地產泡沫提前引爆。

美國之音報導，大陸經濟去年有所恢復，主要得益於疫後消費開支的增加和寬鬆的政府政策，也是ＩＭＦ前不久調高二○二四年大陸經濟預測的主要原因。但房地產危機的持續和地方政府面臨巨大的債務負擔給長期保持高速成長的大陸經濟構成了嚴峻的挑戰，也是ＩＭＦ下調大陸經濟成長預期的主因。

ＩＭＦ中國代表團團長錢德拉表示，ＩＭＦ日前與大陸政府進行政策諮詢，就是幫助大陸房地產業向可持續規模方向過渡，以及降低地方政府債務風險的措施。這對促進近期經濟活動、恢復信心和降低風險十分重要。重要的是大陸要擴大融資，完成預售屋的建設，「這一直是影響市場信心的因素」。