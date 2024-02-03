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中國美國商會：美國在華企業投資態度趨於審慎

德國之聲／ 德國之聲

（德國之聲中文網）中國美國商會（AmCham China）2月1日公布了2024年度《中國商務環境調查報告》。報告指出，在華美國企業2024年面臨復雜前景，「新冠疫情防控措施解除後，企業財務數據呈回暖態勢，但業界仍普遍持審慎態度。盡管近半數會員企業預計2023年將實現盈利，多數企業的投資態度趨於審慎，轉而以發展核心業務為主要目標」。報告分析認為，這一戰略變化受多方面因素影響，而美中關系緊張依舊是其中的首要因素。

去年10月，中國美國商會對其成員就企業績效、商業運營和經營目標、商業環境以及中美關系四個方面進行了調查訪問。約半數會員企業參與了此次數據收集工作。

商會主席譚森（Sean Stein）在報告中指出：「盡管美中貿易額近年有所擴大，但是兩國間的信任缺失和關系緊張問題依舊存在。」受訪企業主要關切的問題仍然集中在美中關系、中國的監管環境、成本，以及中國的網絡安全法律法規和知識產權保護等方面。

近一半受訪企業沒有擴大投資的打算

報告指出，2023年在華美國企業的財務表現有所改善，盈利水平和息稅前利潤率均有所上升。約40%的受訪企業預期將實現盈利，高於前一年的33%。商會會員企業對中國接下來兩年的商業前景預期有所改善，相較去年更為樂觀，尤其在中國的市場增長、盈利能力和經濟總體狀況方面。

但也有近三分之一的受訪企業表示，相比本土企業外資企業受到更多不公平待遇。不過報告也強調，這一感受在各細分領域存在差異。同時，有57%的受訪企業仍表示對中國進一步對外資開放市場的承諾表示不確定或信心不足，盡管這一比例相比2022年有顯著改善。

報告指出，去年商會會員企業對中國的投資意向大幅下滑。今年情況略有改善，50%的受訪企業將中國列為全球首選或前三位投資目的地，相比2022年上升了5個百分點。43%的受訪企業表示他們今年不打算擴大在華投資，另有5%的會員計劃削減支出，此比例相比去年下降 4%。另外，37% 的會員表示會小幅增資（1-10%）。報告指出，反映出會員企業對中國投資環境依然保持謹慎樂觀的態度。

與此同時，超三分之一的受訪企業感到在中國受歡迎程度有所下降，在中國市場的開放程度、市場准入、監管執法中受到不公平待遇等方面存在擔憂。

幾乎所有受訪企業均表示美中雙邊關系至關重要。近30%的受訪企業預計2024年美中關系將有所改善，對雙邊關系的樂觀程度明顯高於2023年。

報告還指出，過去一年，盡管美中關系緊張和其他因素仍對招聘外籍人才產生負面影響，但外籍人才願意調派至中國工作的意願有所上升。

德國英國商會也對各自在華企業進行信心調查

今年1月，德國商會（AHK）也發布了2023/24年度商業信心調查報告。54%的受訪企業認為，中國市場的投資吸引力正在下降；其中的主要原因，56%的企業認為增長前景有限。但54%的企業計劃在未來兩年內增加在中國的投資，這個數字比上次調查小增3個百分點，但距離2021年的71%仍相差很大。

42%的德國企業預計今年行業發展將呈現積極態勢。78%的受訪企業預計未來5年將保持穩定增長。91%的受訪企業表示未來兩年間沒有撤出中國市場的計劃。

去年年底中國英國商會（British Chamber of Commerce in China）公布的針對約300家英國在華企業所做的調查顯示，55%的受訪企業表示2024年將削減或維持相同水平的中國業務投資，只有35%的受訪企業表示將增加投資。這與2022年61%的受調查企業表示將削減或維持相同水平的中國業務投資相比略有改善，但仍比2018年調查開始以來的歷年都要糟糕。

最近幾周，中國官方做出了一系列關於今年加強財政政策的承諾。目前中國這個世界第二大經濟體正在努力應對房地產低迷、需求疲軟和持續的通縮壓力。

（路透社等）

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