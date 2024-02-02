陸國台辦慰問台胞 導演黃朝亮建議：大膽釋出實質利多

中共中央台辦慰問台胞春節聯歡會2日在北京舉辦，宋濤以中共中央台辦、大陸國台辦主任身分出席，和國台辦各局負責人與41名大陸台胞座談，聽取建議。台灣導演黃朝亮建議，大陸應更積極推動兩岸影視交流、落實相關惠台政策，並大膽釋出更多實質的利多方案，以吸引優秀青年赴陸發展；其他與會者也建議，兩岸應進一步推進青年交流，和各個領域專項的交流，以利融合發展。

由黃朝亮執導，反映台灣傳統文化的電影《寒單》於近日在大陸上映，黃朝亮說，他現在已將重心著重在對兩岸交流有幫助的作品，除了《寒單》，未來也將拍有關兩岸擺渡人題材的電影，和台青反抗日本殖民文化的電視劇等。

對於進一步推進兩岸融合發展，黃朝亮建議，一是大陸有關主管部門，應更積極的推動兩岸影視合作，尤其採取務實措施、獎勵，鼓勵兩岸業者合作，二是落實相關惠台影視政策，才能打破坊間看得到吃不到的傳言，三是大膽釋出更多實質利多方案，由專業部門對口實施，吸引更多台灣優秀的，尤其是青年影視人才到大陸發展，透過一起合作，才能互相理解、互相包容。

北京美亞生物科技集團董事長吳宜蓁認為，兩岸在生物科技和醫療大健康領域優勢互補，存在巨大的合作空間和潛力，同時，兩岸交流的未來在青年，兩岸融合不僅是經濟文化的融合更是人的融合，她非常願意搭起連心橋，參與推動交流合作。

上海丙火文化科技總經理陳立晴是泰雅族人，她在五年前和大陸朋友成立面向兩岸青年交流的第三方公益性平台，涉及創新、創意、創業等多個領域，去年兩岸青年還自發形成影音交流項目。她表示，目前台灣青年獲取大陸正面準確資訊的渠道不足，導致有諸多誤解，建議進一步加強傳播力度，例如透過自媒體、部落客等方式，另一方面，應有針對性地設置兩岸青年交流活動，考量差異化的需求，避免參與兩岸青年交流的群體有職業化的傾向。

在去年大陸發布，將福建建設為「兩岸融合發展示範區」的文件下，中國人民大學中法學院經濟學系主任林承鐸建議，一是可深化教育領域發展，解決台灣金馬教育資源缺乏的問題，二是加入台商藉由示範區融入RCEP的政策項目落實，三是組建融合發展示範區的科研機構。