14陸企遭烏克蘭列戰爭資助者黑名單 大陸要求除名

烏克蘭已將全球48家公司，其中包括14家大陸企業列入「國際戰爭資助者」名單，指這些公司的商業活動間接協助或促進了俄羅斯的侵略。據路透報導，大陸1日已要求烏克蘭將名單上的陸企移除，表示希望「消除負面影響」。

報導指出，1月時，大陸駐烏克蘭大使范先榮曾向烏克蘭政府高級官員表示，將陸企列入該名單可能會損害雙邊關係。消息一出後，大陸外交部發言人告訴路透，「中方堅決反對將中國企業列入有關名單，要求烏方立即糾正錯誤，消除負面影響」，但該名發言人沒有具體說明這些負面影響是什麼。

北京與莫斯科關係密切，一直未公開批評俄羅斯入侵烏克蘭，但也表示必須尊重所有國家的主權和領土完整。中方表示願意幫助調停俄烏戰爭。

路透2日報導引述兩名烏克蘭高級消息人士的說法，指出上述訊息。但其中一人補充說，中方沒有對烏方提出任何條件，只是表達了對這一黑名單的看法。

第二個消息人士則認為，北京可以將此事與大陸購買烏克蘭糧食聯繫起來。在俄羅斯於2022年2月24日全面入侵烏克蘭前，大陸是烏克蘭最大的貿易夥伴，現在仍是烏克蘭穀物、葵花籽油和鐵礦石的重要消費國。

報導指出，烏克蘭的「國際戰爭資助者」名單對被列入的公司沒有任何法律影響。烏克蘭國家預防腐敗局（NAPC）表示，該名單是「實現全球供應鏈要素（和）國際企業退出俄羅斯的有力聲譽工具」。

該名單對中國大陸和俄羅斯公司在石油和天然氣等領域的廣泛合作提出了質疑，因為這都是俄羅斯的主要收入來源。

包含大陸能源巨頭中國石油天然氣集團公司（CNPC）、中國石油化工集團公司（Sinopec）和中國海洋石油集團有限公司（CNOOC）均被列入該名單中。中石油表示該名單並非新的進展，後兩者未立即回應置評請求。

此前，根據大陸外交部發布的消息，大陸外交部副部長孫衛東本周1月29日還應約會見了烏克蘭駐華大使里亞比金，孫衛東指出，中烏雙方要「放眼長遠、相互尊重、真誠相待，推動雙邊關係行穩致遠」，雙方也針對烏克蘭危機等共同關心的問題交換意見。