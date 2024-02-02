陸網路企業 利潤增0.5%
中國大陸工業和信息化部1月31日發布的統計數據顯示，2023年，中國大陸規模以上互聯網和相關服務企業完成互聯網業務收入1兆7483億元（人民幣，下同），同比增長6.8%。
中新社報導，大陸工信部表示，2023年，互聯網和相關服務業呈現企穩向好發展態勢。互聯網業務收入持續提速增長，利潤總額保持增長，研發經費小幅回落。
據統計，2023年，大陸規模以上互聯網企業營業成本同比增長10.7%，實現利潤總額1295億元，同比增長0.5%。
規模以上互聯網企業共投入研發經費943.2億元，同比下降3.7%。
分領域看，2023年，主要提供網路銷售服務的企業互聯網業務收入同比增長35.1%；以提供生活服務為主的平台企業互聯網業務收入同比增長20.7%。
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