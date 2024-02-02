「湘字號」班列 海外貿易加速跑

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

1月31日，一列滿載高空作業設備的中歐班列（長沙）星邦智能國際專列，從湖南長沙始發開往歐洲。開年首月，中歐班列（長沙）已累計發運進出口班列150列，其中出口62列，跑出加速度。

中新社報導，「這次專列運輸解了企業的燃眉之急。與以往海運相比，中歐班列可節省近一個月的運輸時間，讓我們對歐洲客戶的業務交付更高效便捷。」星邦智能運營管理中心總監莫昭容介紹，工程項目確定後，客戶對工程機械設備交付期有較高要求，中歐班列便捷、經濟、可靠，可滿足企業快速供貨需求。 　　

近年來湖南加速國際班列與優勢產業深度融合，越來越多「湘字號」產品搭乘中歐班列、東協班列、湘粵非鐵海聯運班列等直通海外。

2023年，中歐班列（長沙）開行中聯重科、三一重工、吉利汽車等製造專列230餘列，發運汽車及其零部件、工程機械等裝備製造業產品貨值同比翻倍增長。目前，湖南中歐班列本省企業貨值占比達52%，比2022年提升12%。湘粵非鐵海聯運由株洲、衡陽、郴州三點齊發，共開行622列，同比增長127%。懷化東協班列共發行455列，同比增長201%。

依託懷化國際陸港，湖南懷化天天食品科技有限公司組建了兩支闖海小分隊，一支前往寮國種植雜交水稻，一支前往東南亞銷售米粉，探索出「東協資源—湖南製造—RCEP（區域全面經濟夥伴協定）市場」新業態模式。

「能走出去，一方面得益於湖南水稻產業資源優勢，另一方面是懷化國際陸港為出海提供了便捷通道。」該公司董事長楊婧介紹，2024年公司米粉出口可達6000萬元人民幣。

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