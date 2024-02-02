閩數位人民幣錢包 台灣人也能用

「兩岸一家親」數位人民幣硬錢包在福州首發；廈門市設立大陸全國首個數位人民幣增信基金，發行大陸首單兩岸融合數位人民幣債券……數位人民幣試點落地以來，福建不僅聚焦政企數位化轉型、服務民生，也聚焦閩台融合發展，為台胞融入大陸生活提供更多樣、更便捷的數位人民幣支付場景。

中新社報導，在1月31日於福州舉行的2023年福建省金融運行情況記者會上，中國人民銀行（大陸央行）福建省分行副行長江濤稱，福建省金融機構優化台胞數位人民幣錢包服務，台胞持台灣居民居住證、來往大陸通行證最高可開立個人一類錢包，指導運營機構大陸全國首發「兩岸一家親」數位人民幣硬錢包。

他表示，落地「i海台」小三通購票場景，上線「台陸通」APP拉起支付功能，為台胞在閩工作、生活提供各類互聯網平台配套支付服務。

優化台胞數位人民幣服務，成為數位人民幣試點落地福建成效顯著的一個突出體現。2022年3月，福州、廈門成為大陸全國第三批數位人民幣試點地區以來，福建省已實現零售商超、民生繳費、交通出行、文旅醫療等通用類場景全覆蓋。

「特色場景建設齊頭並進，數位人民幣使用規模、場景數量、錢包活躍度大幅提升。」江濤說，截至2023年12月末，福建省累計開立數位人民幣錢包853.89萬個，交易筆數8531.98萬筆、金額3513.60億元（人民幣，下同），開通數位人民幣支付商戶門店44.28萬個，消費金額居大陸全國17個試點省份前列。

同時，福建持續擴大數位人民幣受理覆蓋面，滿足境外來閩人員移動支付需求，到2023年末已為境外來閩人員開立數位人民幣錢包2922個；在大陸全國率先實現數位人民幣全場景繳稅，累計繳稅超360億元；數位人民幣試點地區各級政府累計投入資金近1億元，以紅包、消費券等形式多舉措開展促消費活動，帶動消費超17億元。

農業銀行是數位人民幣指定運營機構之一。農業銀行福建省分行副行長李岐稱，截至2023年末，該行累計開通個人錢包66.87萬個、對公錢包1.75萬個，數位人民幣總交易1378.17萬筆、金額222.75億元；以福建建設兩岸融合發展示範區為契機，農行系統首個台胞個人實名錢包在該行開立。