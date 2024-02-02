1.2兆元 去年金飾消費創高

世界黃金協會近日發布《全球黃金需求趨勢報告》顯示，儘管大陸國內金價在2023年飆升17%，但大陸境內金飾總需求仍達630噸，年增10%，成為全球最重要增長驅動引擎。去年大陸國內金飾消費金額達人民幣2,820億元(約新台幣1.24兆元)，創歷史新高。

世界黃金協會中國區CEO王立新指出，預計大陸今（2024）年第1季金飾需求會因為春節假期前銷量增長保持強勁，但今年全年黃金消費仍可能會因金價上漲、經濟增長放緩以及婚慶用金需求減弱而面臨挑戰。

報告顯示，全球金條與金幣投資呈現「東升西降」趨勢。大陸2023年需求年增28%至280噸，抵銷歐洲地區需求年增率大幅下滑59%的額度。

報告預計，大陸經濟增長放緩的可能性或將影響居民購金的預算，尤其是在人民幣金價可能維持在歷史高位的情況下。如果大陸國內金價進一步上漲（該情境發生的可能性較大），投資者可能會選擇觀望，等待更好時機入市。

報告指出，2023年第4季大陸境內金飾需求為148噸，較2023年第3季下降4%。此外，該項需求較第4季十年平均值170噸低了17%。2023年第4季金飾銷量不及業界預期。

報告提及，大陸央行去年全年累計增持黃金224.88噸，截至2023年底，大陸黃金儲備為2,235.41噸。2022年11月至2023年12月，人行已連續14個月增持黃金。

大陸銀行的黃金業務也火熱。羊城晚報報導，建行廣東省分行副行長何毅勇透露，「2023年分行全年『建行金』銷量提升70%。」在他看來，當前黃金銷量的提升，除了市民看好金價上漲，也源自於居民財富管理需求快速增長。

其他黃金交易也持續增長。2023年上海黃金交易所全部黃金品種累計成交量年增7.09%；上海期貨交易所全部黃金品種累計成交量年增43.9%；大陸黃金ETF持有量年增19.53%。