二手屋價連21月下跌

大陸地產研調機構中指研究院發布報告稱，今（2024）年1月大陸百城二手住宅平均價格每平方公尺人民幣15,230元（每坪約新台幣22.2萬元），按月下跌0.56%，跌幅較去年12月擴大0.01個百分點，連續21個月按月下跌。分析認為，未來需求端降低購房門檻和成本仍是政策聚焦點。

報告顯示，大陸1月百城新建住宅平均價格每平方公尺人民幣16,244元（每坪約新台幣23.7萬元），月漲0.15%；租金方面，大陸50城住宅平均租金為每月每平方公尺人民幣36.5元（每坪約新台幣532元），月跌幅收窄至0.34%，按年跌幅擴大至0.37%。隨著春節臨近，住房租賃需求季節性收縮，重點城市租金水平繼續走低。

據測算，新房部分，1 月一線及二線城市房價按年比均上漲，年漲幅分別為 0.81% 和 0.54%；三、四線代表城市房價年跌0.24%。

1月百城新房價格按月下跌城市數量為33個；二手房部分，除三亞小幅上漲外，其餘99個城市按月均下跌，二手房價格下跌城市已連續8個月超過90個城市。