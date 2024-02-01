華為問界汽車憑什麼拿下1月造車新勢力銷量冠軍

華為問界汽車公布2024年1月銷量數據，問界全車系交付新車3萬2,973輛，月增34.7%，年增超過636.8%，並首次成為中國市場新勢力品牌月銷量冠軍。從車型來看，問界M7單月交付量達到3萬1,253輛，是拿下冠軍的重要因素。

一財網報導，問界M7暢銷影響，負責生產該車的賽力斯集團在1月新能源汽車銷量達3萬6,838輛，年增654.1%。賽力斯方面稱，新車型問界M7、M9有望開啟新一輪放量走勢，助力公司第1季獲利大幅改善。

問界也是整個1月為數不多出現較12月大幅增長的新勢力汽車品牌。

事實上，今年1月以來大陸國內新能源汽車銷售熱度出現回落。從2月1日披露的交付量來看，在價格優惠進一步放大的情況下，理想、蔚來、小鵬等新能源車企月交付量均出現較12月下滑，不少車企1月銷量甚至比去年12月腰斬。

乘聯會秘書長崔東樹認為，由於汽車市場趨於飽和，首購人群購車不在春節前集中爆發，呈現分散化特點，特別是在購買力較低的情況下，首購人群購車行為會分散在一年中的各個月份。分不同級別市場來看，一線城市消費者的購車行為主要是增換購，當前動力不足；低線市場以收購群體為主，理論上春節前買車的需求還在。

去年9月開始，鴻蒙智行接連推出問界新M7、智界S7等新產品，均逆勢出現「供不應求」的情況；尚未交付的問界M9車型也在人民幣50萬元市場收穫超過3萬輛大定訂單，並重現2022年黃牛加價賣訂單的盛況。

訂單火熱的情況下，問界、智界產品交付週期均延長，並因此出現訂單流失的情況。為了緩解這一問題，問界、智界均推出了補貼計畫，為交付延期的用戶提供現金補貼。

某車企市場部人士表示，問界新M7上市時間緊跟華為Mate 60手機，用戶對華為品牌的認可處於高位；從產品來看，在華為的賦能下，問界新M7在智慧座艙、智慧駕駛方面處於國內頭部位置，而當下汽車用戶對於智慧的需求和關注正持續攀升。

另一方面，在眾多車企銷量遇冷的情況下，問界的逆勢向上，也體現出了華為強大的品牌號召力。一位從傳統車企跳槽到某科技公司的產品經理認為，問界新M7的暢銷，已經充分展示出華為將會是車企的一個強勁對手。