安撫台商 陸國台辦宋濤新年第一團見電電公會
2024總統大選後兩岸局勢更趨複雜，大陸國台辦主任宋濤1日在北京，會見來訪的電電公會理事長李詩欽一行。宋濤表示，這是他今年見的第一批台灣團體，稱無論台海形勢如何變化，大陸為台灣同胞謀利造福的誠意不會改變，只要在「一個中國原則」基礎上，台灣任何政黨、任何團體和大陸交流協商都不存在問題，並預告將推出新措施，協助台企參與「新基建」。
電電公會理事長李詩欽等一行約十人赴北京參訪，於1日上午和宋濤舉行會見。宋濤首先說，這是他今年見的第一批台灣團體，並對電電公會長期來推動兩岸交流、和平發展表示感謝，願聽取意見和建議。
會見中，宋濤說，電電公會此次來訪，既承載了島內（台灣）工商界的期待，更是以實際行動體現了對兩岸要和平、要發展、要交流要合作的支持。他稱，大陸經濟回升好轉趨勢不變，廣大台商台企完全可以先人一步搭上大陸發展快車，國台辦將會同大陸國家發改委推出新的措施，為台企參與「新基建」拓展方式和渠道，幫助大家更好地分享大陸數位經濟加速發展的新機遇。
宋濤喊話，希望電電公會廣泛團結台灣電機電子業界，與大陸有關方面加強聯繫溝通，積極參與京台科技論壇等兩岸經貿活動，在加強兩岸電子資訊產業合作、增強兩岸產業鏈供應鏈整合上展現更大作為，共同壯大中華民族經濟。
宋濤還說，這次台灣地區兩項選舉結果充分顯示，民進黨代表不了台灣，代表不了台灣主流民意，要和平不要戰爭、要發展不要衰退、要交流不要分離、要合作不要對抗，才是台灣主流民意。民進黨繼續「執政」改變不了兩岸關係的基本格局和發展方向，阻止不了兩岸同胞走近走親、越走越親的共同願望，更阻擋不了祖國統一的歷史大勢。
宋濤表示，無論台海形勢如何變化，大陸堅決反對「台獨」分裂和外部勢力干涉的立場不會改變，堅定推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一進程的決心不會動搖。只要在「一個中國原則」基礎上，台灣任何政黨、任何團體同我們交流協商都不存在問題。
宋濤重申，無論台海形勢如何變化，大陸為台灣同胞謀利造福的誠意不會改變，推動兩岸交流合作的舉措不會止步兩岸同胞是一家人，家人就應該互助互諒。「兩岸同胞都是中國人，都應該為中國統一、民族復興而共同打拼」，相信廣大台胞台商會繼續秉持民族大義，堅持正確立場為反對「台獨」、維護兩岸關係和平發展、實現中華民族偉大復興作出更大貢獻。
另，去年11月，2023兩岸企業家峰會年會在南京召開期間，「兩岸新能源汽車產業融合發展示範基地」同時揭牌，雙方還決定將組成工作小組協商制定方案，加以推進。因此，作為兩岸企業家峰會資訊、通信產業合作推動小組召集人的李詩欽，此次和智能製造及裝備產業合作推動小組召集人徐爵民等共同到北京參訪，李詩欽說，特別在2024年開年時來北京，是為了把今年的工作好好交接對接，努力推動各項工作目標。李詩欽並轉述行前，兩岸企業家峰會台方理事長劉兆玄表示，兩岸一定要和平發展，持續深化合作。
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