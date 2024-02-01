安撫台商 陸國台辦宋濤新年第一團見電電公會

2024總統大選後兩岸局勢更趨複雜，大陸國台辦主任宋濤1日在北京，會見來訪的電電公會理事長李詩欽一行。宋濤表示，這是他今年見的第一批台灣團體，稱無論台海形勢如何變化，大陸為台灣同胞謀利造福的誠意不會改變，只要在「一個中國原則」基礎上，台灣任何政黨、任何團體和大陸交流協商都不存在問題，並預告將推出新措施，協助台企參與「新基建」。

電電公會理事長李詩欽等一行約十人赴北京參訪，於1日上午和宋濤舉行會見。宋濤首先說，這是他今年見的第一批台灣團體，並對電電公會長期來推動兩岸交流、和平發展表示感謝，願聽取意見和建議。

會見中，宋濤說，電電公會此次來訪，既承載了島內（台灣）工商界的期待，更是以實際行動體現了對兩岸要和平、要發展、要交流要合作的支持。他稱，大陸經濟回升好轉趨勢不變，廣大台商台企完全可以先人一步搭上大陸發展快車，國台辦將會同大陸國家發改委推出新的措施，為台企參與「新基建」拓展方式和渠道，幫助大家更好地分享大陸數位經濟加速發展的新機遇。

宋濤喊話，希望電電公會廣泛團結台灣電機電子業界，與大陸有關方面加強聯繫溝通，積極參與京台科技論壇等兩岸經貿活動，在加強兩岸電子資訊產業合作、增強兩岸產業鏈供應鏈整合上展現更大作為，共同壯大中華民族經濟。

宋濤還說，這次台灣地區兩項選舉結果充分顯示，民進黨代表不了台灣，代表不了台灣主流民意，要和平不要戰爭、要發展不要衰退、要交流不要分離、要合作不要對抗，才是台灣主流民意。民進黨繼續「執政」改變不了兩岸關係的基本格局和發展方向，阻止不了兩岸同胞走近走親、越走越親的共同願望，更阻擋不了祖國統一的歷史大勢。

宋濤表示，無論台海形勢如何變化，大陸堅決反對「台獨」分裂和外部勢力干涉的立場不會改變，堅定推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一進程的決心不會動搖。只要在「一個中國原則」基礎上，台灣任何政黨、任何團體同我們交流協商都不存在問題。

宋濤重申，無論台海形勢如何變化，大陸為台灣同胞謀利造福的誠意不會改變，推動兩岸交流合作的舉措不會止步兩岸同胞是一家人，家人就應該互助互諒。「兩岸同胞都是中國人，都應該為中國統一、民族復興而共同打拼」，相信廣大台胞台商會繼續秉持民族大義，堅持正確立場為反對「台獨」、維護兩岸關係和平發展、實現中華民族偉大復興作出更大貢獻。