美國防部再添新名單 陸駐美使館：譴責美國濫用國家力量

據路透社報導，美國政府當地時間星期三（1月31日）將超過十多家中企列入「中國軍方企業名單」，宣稱這些企業與中國軍方合作。對於這項無理操作，中國駐美國大使館發言人回應表示反對，譴責美國濫用國家力量。

這一名單被新增到美國國防部早前已創建的名單上，路透社聲稱自己是最早發現這份新增添名單的媒體。並說其中包括了記憶晶片製造商長江儲存、鑽研人工智慧的曠視科技、激光雷達製造商禾賽科技和東方網力等。

路透社稱，在中美這兩個世界最大經濟體關係緊張之際，上述舉動是華盛頓方面近年來採取的眾多行動之一，旨在限制那些據稱可能與中國軍方合作的中企。

報告聲稱，雖然被列入名單不會被立即禁止，但可能會對這些企業的聲譽造成打擊，並對美國實體和公司發出警告，提醒注意與其開展業務的「風險」。此外，五角大廈此舉可能會給美國財政部施加壓力，從而制裁這些企業。

對於美國這一最新打壓舉動，路透社稱，中國駐美國大使館發言人回應表示反對，譴責這是濫用國家力量，並且是與美國所聲稱的「對市場競爭和國際公平貿易承諾」的背道而馳。

針對美方再度以「涉軍」「國家安全」等為由將口企列入清單，大陸《環球時報》今天引述大陸外交部發言人汪文斌去年6月的說法進一步展示中方立場，汪文斌當時表示，美方為了維護自身軍事、科技霸權，一再泛化國家安全概念，濫用國家力量，無理打壓中國企業，肆意破壞國際經貿秩序和世界貿易規則，嚴重危害全球產業鏈供應鏈穩定，已經到了歇斯底里、不擇手段的地步。