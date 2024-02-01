西部新通道 廣西物流大幅增長

1月31日，廣西壯族自治區發展和改革委員會通報，2023年，廣西累計完成西部陸海新通道重大項目投資732億元（人民幣，下同），通道物流規模實現大幅增長。

中新社報導，西部陸海新通道是由中國大陸西部省區與新加坡合作打造的貿易新通道，利用鐵路、海運、公路等運輸方式，向南經廣西北部灣通達世界各地。

據廣西發改委介紹，2023年，廣西以鐵路、港口重大項目建設為關鍵支撐，以海鐵聯運一體化運營為重點，統籌財政資金超過400億元，推動一批重大項目和事項取得突破性進展，北部灣港集裝箱吞吐量完成802萬標箱，海鐵聯運班列開行9580列，南寧機場國際貨郵吞吐量完成8.7萬噸。

鐵路方面，廣西推動貴陽至南寧高鐵全線開通運營，將川渝黔及西北地區與廣西沿海、粵西、海南等地串聯，構成西南地區新的交通大動脈。同時，廣西推動歷經十餘年規劃的黃桶至百色鐵路正式開工建設，該項目建成後將成為西南地區通往北部灣港的貨運骨幹通道。 目前，西部陸海新通道實現由線到面，織就一張以鐵路為主幹線，覆蓋中國大陸18省（區、市）、70市、144站的交通物流網絡，成為連接西部地區和東協的重要紐帶。

通過完善多式聯運「一口價」服務收費模式，廣西不斷降低通道綜合物流成本，優化營商環境。2023年，廣西金融部門投放「通道貸」176.05億元，惠及企業134家。

廣西發改委表示，2024年，廣西將推動完成通道重大基礎設施項目投資超過800億元、北部灣港集裝箱吞吐量突破900萬標箱、海鐵聯運班列開行量突破10000列，助力廣西加快打造大陸國內國際雙循環市場經營便利地。