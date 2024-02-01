深圳GDP增速 領先4大一線城市
深圳市第七屆人民代表大會第五次會議1月30日在深圳開幕，深圳市市長覃偉中作政府工作報告時稱，2024年深圳將縱深推進新階段粵港澳大灣區建設，繼續加強與港澳更緊密合作，全面深化前海改革開放，高質量建設河套深圳園區。
中新社報導，覃偉中表示，2023年深圳市生產總值3.46兆元人民幣、同比增長6.0%。據了解，與北京、上海、廣州相比，2023年深圳以6.0%的GDP增速，領跑中國大陸四大一線城市。
政府工作報告還提出了2024年深圳經濟社會發展主要預期目標，包括地區生產總值同比增長5.5%。
政府工作報告顯示，2023年深圳新推出便利港澳居民到深圳旅遊、消費、商務活動等28項服務措施；深港口岸全面恢復通關，日均通關42萬人次。新培育港澳創業項目243個。前海地區引進落地151家全球主要服務商，港澳專業人士在前海備案執業範圍增加到22類。
據介紹，2024年深圳將制定實施《前海深港現代服務業合作區總體發展規劃》專項方案，計劃開工建設深港國際服務城，引進港澳及國際優勢學科科研項目十個以上，新增高端科研機構、頂尖企業研發中心、高水平科研團隊20個以上。同時，將高標準規劃建設沙頭角深港國際消費合作區，積極推進沙頭角口岸及配套商業空間改造升級。
此外，深圳將深入實施灣區通工程，推進港深西部鐵路、前海口岸、南澳口岸規劃建設，深化跨境人民幣業務創新試驗區建設，開創服務貿易創新發展示範區，打造數位貿易國際樞紐港。
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