工信部發布 培育綠色工廠辦法

中國大陸工業和信息化部1月30日對外發布《綠色工廠梯度培育及管理暫行辦法》（簡稱暫行辦法），旨在發揮綠色工廠在製造業綠色低碳轉型中的基礎性和導向性作用，加快形成規範化、長效化培育機制，打造綠色製造領軍力量。

中新社報導，綠色工廠是指實現用地集約化、原料無害化、生產潔淨化、廢物資源化、能源低碳化的企業，是綠色製造核心實施單元。

綠色工廠梯度培育是指從兩個維度建立培育機制：縱向形成大陸國家、省、市三級聯動的綠色工廠培育機制；橫向形成綠色工業園區、綠色供應鏈管理企業帶動園區內、供應鏈上下游企業創建綠色工廠的培育機制。

大陸工信部發言人、運行監測協調局局長陶青近日在國務院新聞辦公室舉行的記者會上介紹，截至2023年底，累計在大陸國家層面創建綠色工廠5095家，產值占製造業總產值的比重超過17%。下一步，工信部將深入實施綠色製造工程，2024年力爭新培育國家層面綠色工廠1000家，完善綠色製造服務體系，試點推行企業綠碼。

工信部負責大陸全國綠色工廠梯度培育工作的宏觀指導、統籌協調和監督管理，組織制定評價標準，遴選發布綠色工廠、綠色工業園區、綠色供應鏈管理企業名單，推動發布相關配套政策。工信部表示，作為今後開展綠色工廠梯度培育及管理的行政規範性文件，《暫行辦法》將進一步引領綠色製造標桿發揮示範帶動作用。