性價比高 淘寶發布102隱形土特產

哈爾濱，這個冬季中國大陸的網紅城市，不僅帶火了大江南北對冰雪旅遊的熱情，也讓黑龍江省的蔓越莓出圈，網友評論道：原來蔓越莓咱們家門口就能產！由此，一大波大陸的隱藏土特產開始走進大家視線。

中新社報導，1月30日，電商平台淘寶發布的隱藏土特產報告稱，根據2023年平台上農產品的銷售規模、消費規模、新增開店量等數據，共整理收錄了大陸全國範圍內102個和蔓越莓一樣還待打開知名度的隱形土特產。除了前段時間被網友們陸續發掘的六安鵝肝、銅仁抹茶以外，齊齊哈爾的和牛、雲南騰衝的蟑螂乾也不斷刷新著網友們的認知。 松露和鵝肝、魚子醬被譽為世界三大珍饈，在很長一段時間裡，它們通常和進口、高價聯繫在一起，在高級餐廳裡以克重點單，成為不少人望而卻步的菜品。而今，高端食材依然是老饕們的心之所好，但這些食材的國產化卻給了食客們更豐富的選擇。

大陸國產培育的鵝肝、和牛、魚子醬等高端食材在安徽、山東、浙江等多地安家落戶，規模化培育下，價格也統統被打下來。上述報告顯示，產自大陸國內的魚子醬、鵝肝、抹茶等食材價格只是進口食材的一半左右，更具性價比的國產高端食材被端上萬千百姓餐桌。

華南農業大學食品學院副教授黎攀表示，大陸農業資源豐富，但仍有許多未被開發。通過現代食品加工技術實現產業化，打造受消費者歡迎的爆品，對地方利用當地特色優勢資源，精準實現當地農業產業高質量發展有重要意義。