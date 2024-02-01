北京發布「3個100」重點工程建設

為擴大有效投資，中國大陸政經中心北京，以重點工程構築強力增長引擎，推動經濟社會加快發展。1月30日，北京市發布「3個100」市重點工程，包含推進重大科技創新及現代化產業項目、重大基礎設施項目和重大民生改善項目，共計120個新建項目和180個續建項目，總投資約人民幣1.2兆元。

新華社報導，此次北京市發布的重點工程，包括100個科技創新及現代化產業項目，例如全力推進懷柔科學城建設綜合性國家科學中心等領域的重大科技設施平台集群項目，以及新能源汽車產業集群、醫藥健康產業等先進製造業項目。此外還包括金融業、服務業擴大開放，數位經濟，科技創新空間資源以及文化旅遊等項目。

100個重大基礎設施項目，將重點聚焦現代化基礎設施體系、綠色低碳和韌性城市基礎設施建設等領域。包括京津冀協同發展交通一體化等鐵路、公路項目，以及軌道交通、站城一體化交通樞紐、城市道路及交通基礎設施配套、城市運行保障設施和新基建等項目。

補齊公共服務短板，持續保障和改善民生，北京市還發布了100個重大民生改善項目，不斷提升百姓獲得感。其中包括保障性租賃住房等政策性住房、老舊小區綜合整治等城市更新項目，以及教育、醫療養老、文化體育、綠化、水務等項目。

此外，臨空經濟區國際消費樞紐、首都規劃展覽館等200個重大項目也列入了2024年前期推進項目，力爭加快落地實施。

北京市發展改革委有關負責人表示，此次發布的市重點工程，精心篩選了一批具有基礎性、先導性、全局性意義的重大投資項目，釋放了轉方式、調結構、提質量、增效益的強勁訊號。下一步將以此為切入點，建立台帳、倒排工期、掛圖作戰，下大力氣擴大有效投資，推動大陸首都經濟社會高質量發展。